Milli Eğitim Bakanlığı tarafından KKTC Su Sporları Federasyonu ile işbirliğinde düzenlenen Liseli Gençler Yüzme Şampiyonası dün yapılan son gün yarışları ile tamamlandı. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlarda alınan neticeler çerçevesinde erkeklerde Türk Maarif Koleji, kızlarda Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu.

İki günde yedi rekor

İki gün süren yarışlar sonunda 1 kısa kulvar KKTC Yaş ,Rekoru ve 6 tane yeni okul sporları rekoru kırıldı. Türk Maarif Koleji’nden Orhan Özyiğit 200 metre serbest kategorisinde Kısa Kulvar KKTC yaş rekorunun yanı sıra 50 ve 100 metre sırt kategorilerinde okul sporları gençler rekorlarının sahibi oldu. Levent Koleji’nden İlayda Basmacı ise 50 ve 100 metre kelebek kategorisinde elde ettiği derecelerle yeni okul sporları gençler rekorunu kırarken Türk Maarif Koleji erkek 4x50 metre ve 6x50 metre karışık takımları da rekor kırma başarısı gösterdi.

TAKIM SIRALAMASI

Genç Erkekler

1. Türk Maarif Koleji

2. Yakın Doğu Koleji

Genç Kızlar

1. Yakın Doğu Koleji

2. Türk Maarif Koleji

3. Levent Koleji

REKORLAR

Orhan Özyiğit

200 metre serbest (2:07.64) K. Kulvar KKTC Yaş Rekoru

50 metre sırt (29.53) Okul Sporları K. Kulvar Genç Rekoru

100 metre sırt (1:02.53) Okul Sporları K. Kulvar Genç Rekoru

İlayda Basmacı

50 metre kelebek (31.77) Okul Sporları K. Kulvar Genç Rekoru

100 metre kelebek (1:12.92) Okul Sporları K. Kulvar Genç Rekoru

Türk Maarif Koleji

4x50 metre karışık (2:00.71) Okul Sporları K. Kulvar Genç Rekoru

6x50 metre karışık (2:00.71) Okul Sporları K. Kulvar Genç Rekoru