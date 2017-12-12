TMK, tarihi ve kültürel değerleri kıyafetlerle sahneye taşıdı…

Fehime ALASYA

Türk Maarif Koleji, Tarih ve Kültür Kulübü’nün her yıl organize ettiği ‘İnsanlık Mirasının Korunması’ konulu çalışma bu yıl da yeni konsepti ile gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen çalışmada, Kıbrıs'taki kültürel değerler, yaşanan tarihi olaylar ve tarihsel kişilikler sahne gösterimleriyle teatral olarak anlatıldı.

Gösterimde, Hala Sultan, Hazreti Ömer, Kraliçe Cornaro, Aslan Yürekli Richard, Isac Comman, Aziz Barnabas, Lala Mustafa Paşa gibi tarihsel kişilikler canlandırılırken pek çok tarihsel süreç de sahnelendi.

Salonda izleyici olarak yerini alan çok sayıda öğrenci ve öğretmen, profesyonel mankenleri aratmayarak mankenlik yapan öğrencileri izledi.

Türk Maarif Koleji’nin vizyon ve misyon çalışmaları kapsamında; TMK Tarih ve kültür Kulübü' nün her yıl organize ettiği, " İnsanlık Mirasının Korunması" konulu çalışma bu yıl daha da renkli ve heyecanlı bir sahne gösterisi ile genişletilerek " Tarihsel Perspektiften Kıbrıs'ta Kültürel Miras"; “Varım! Varlığım!..." başlığı altında gerçekleştirilmiştir.

Tarihsel süreçler anlatıldı…

TMK mezunlarından moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak'ın katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada; Kıbrıs'taki kültürel değerler, yaşanan tarihi olaylar ve tarihsel kişilikler sahne gösterimleriyle teatral olarak anlatıldı. Gösterimde, Hala Sultan, Hazreti Ömer, Kraliçe Cornaro, Aslan Yürekli Richard, Isac Comman, Aziz Barnabas, Lala Mustafa Paşa gibi tarihsel kişilikler canlandırılırken, Osmanlı'nın adaya gelişi, İngiliz egemenliği, EOKA'nın faaliyetleri ve 1960'lı yıllardan KKTC'nin kuruluşuna kadar olan tarihsel süreç de sahnelendi.

Teşekkürler…

Yapılan açılış konuşmasında çalışmaya özveriyle katkı koyan Abdullah Öztoprak ve ekibine, görev alan öğrencilere, okul müdürü ve katkı koyan sponsorlara sine vizyon gösterisi ile teşekkür edildi…