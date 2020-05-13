TMK öğrencilerinden anlamlı katkı

Lefkoşa Türk Maarif Koleji Onur Kurulu, düzenledikleri kermesten elde edilen geliri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Müdürü Candan Kortay ve Onur Kurulu Başkanı Selen Hastürk, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının ardından kermes düzenlediklerini ancak elde edilen geliri Corona virüs süreci nedeniyle takdim edemediklerini anlattı.

Onur Kurulu Başkanı Selen Hastürk, hastanede çıkan yangının ardından öğrencilerin kendi yaptıkları ürünleri düzenledikleri kermeste satışa sunduklarını ve elde edilen geliri hastaneye bağışladıklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, duyarlı öğrencilerin yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederek TMK’nın her zaman ülkenin gözde okullarından biri olduğunu, mezunlarının birçok alanda başarı gösterdiğini belirtti.

Sağlığa yapılan katkının topluma katkı olduğunu belirten Pilli, bu hassasiyeti gösteren öğrencilerin ileride ülke adında büyüt katkılar koyabileceğine yürekten inandığını söyledi.

Yapılan ziyarette ayrıca Lefkoşa TMK öğretmenleri tarafından Covid-19 sürecinde üretilen kolonyalar da Bakan Pilli’ye takdim edildi.