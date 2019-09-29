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TMK 94 mezunları, 25 yıl sonra bir arada

TMK 94 mezunları, 25 yıl sonra bir arada

Türk Maarif Koleji 1994 mezunları, mezuniyetlerinin 25’inci yılında Archway Restaurant’ta bir araya geldi.

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Türk Maarif Koleji (TMK) 1994 mezunları, mezuniyetlerinin 25’inci yılında Archway Restaurant’ta bir araya geldi.

100’ün üzerinde mezun ve 12 öğretmenin katıldığı yemek çok keyifli bir ortamda gerçekleşti. Organizeyi üstlenen o dönemin mezunlarından Ahmet Ersöz, o dönemin Okul Müdürü Emine Beton ve şimdiki TMK Müdürü Fehmi Tokay'ı konuşma yapmaya davet ederek, gecenin anlam ve önemine vurgu yapmalarını sağladı.

TMK’nın öğretmenleri Tunciz Kırtay , Berna Yılmazoğlu Özdoğa, Aysel Rahmioğlu, Olcay Gültekin Fırıncıoğluları, Kezban Saraçoğlu, Ayşe Tural, Serap Donangil , Hatice Salih Kerimgil , Emine Kasapoğlu ve Nazife Saka’nın da katıldığı yemekte zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

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