TMK 94 mezunları, 25 yıl sonra bir arada

Türk Maarif Koleji (TMK) 1994 mezunları, mezuniyetlerinin 25’inci yılında Archway Restaurant’ta bir araya geldi.

100’ün üzerinde mezun ve 12 öğretmenin katıldığı yemek çok keyifli bir ortamda gerçekleşti. Organizeyi üstlenen o dönemin mezunlarından Ahmet Ersöz, o dönemin Okul Müdürü Emine Beton ve şimdiki TMK Müdürü Fehmi Tokay'ı konuşma yapmaya davet ederek, gecenin anlam ve önemine vurgu yapmalarını sağladı.

TMK’nın öğretmenleri Tunciz Kırtay , Berna Yılmazoğlu Özdoğa, Aysel Rahmioğlu, Olcay Gültekin Fırıncıoğluları, Kezban Saraçoğlu, Ayşe Tural, Serap Donangil , Hatice Salih Kerimgil , Emine Kasapoğlu ve Nazife Saka’nın da katıldığı yemekte zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.