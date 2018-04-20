Başbakan Tufan Erhürman, basını bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Başbakanlık Bakanlar Kurulu Basın Odası'ndaki toplantı başladı. Erhürman'ın açıklamaları şöyle:

DÖVİZ İÇİN ÖNLEM PAKETİ

"Döviz ile ilgili paket açıklandı. Hedeflerine ilişkin bir takım noktalara vurgun yapmak istiyorum. Yaşadığımız sıkıntı, tamamıyla aşılabilecek sıkıntı değil. Devletin yapabilecekleri kısıtlı. Önlemler paketi ile TL’nin değer kaybıyla yaşanan tüm sorunları çözebileceğimiz iddialarda değil. Alınan önlemlerle 4 noktada hamle yapmaya çalışıyoruz. Döviz üzerinden elde ettiği gelirleri TL’ye dönüştürmek suretiyle Maliye’nin gelirlerinden feragat ediyoruz. Bir yandan Maliye’nin döviz cinsinden gelirlerinde kısıtlamaya gittik. İş insanları rahatlatmak, onların rahatlamasının piyasaya yansımasını beklemektir.

Başbakan Tufan Erhürman: devlet dövizdeki artış nedeniyle kendi gelirlerinde düzenlemeye gidip döviz cinsi gelirlerinden halk yararına sabitlemeler yaptı

Bu kararla piyasadaki para akışını hızlandırmaya çalıştık. Devlet ihalelerinde uygulanan %10 avans istemini %70’lere çekmek…

Bankalarda borçlu olan çok sayıda yurttaş var. Bir kısmı TL, önemli kısmı döviz cinsinden… Dövizdeki dalgalanma nedeniyle, insanların ödeme yükümlülüklerinde sıkıntı yaşanıyoruz. Borçlandığınızda damga pulu kullanmak zorundasınız, yeniden yapılandırmada bir kez daha damga pulunu ödemek zorunda kalma zorunda kalıyorsunuz. İkinci yapılandırmada damga pulu almaktan vazgeçildi.

TL’nin daha fazla kullanılması için adım atıldı. Merkez Bankası bu yönde düzenlemeler yapabileceğini söyledi. 10 maddelik paket içinde var.

Bu bir çalışmanın ürünüdür. Tam da arzu ettiğimiz gibi anında gelmemiştir. Bu konuda bir çalışma yapılması, negatif etki yaratılmaması için özenle yapıldı.

Bunlar karşısında devlet veya hükümet çaresiz değildir, yapabilecekleri sınırlıdır. Dövizle ilgili çalışmalarımız bitmiş değildir. Başka önlemlerle ekonomiyi canlandırmak için yeni önlemler gündeme gelebilir."

MÜŞAVİRLİK KONUSU

"Bu konuyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Salı günü çalışma Meclis’in gündemine gelecek. Savcılığın çalışmanın son haliyle ilgili görüşü var. 8 maddelik görüş…

16 Nisan 2018’de görüş geldi. 8 maddenin 7’si tasarıdan bir takım değişiklikler yapılmasını öngörür. Bu değişiklikler de yapılmıştır. Bir noktada Anayasa’ya aykırılık bahsetmiştir. Çalışmalara komite aşamasında geçici madde eklenmeye çalışıldı.

Başbakan Tufan Erhürman: müşavirlik konusu ile ilgili yasa tasarısı tamamlandı. Savcılığın görüşü 8 maddeliktir. Basına yansıdığı gibi yasa tasarısı tümden Anayasaya aykırı değil ; bu 8 maddenin sadece 1 tanesi geçici madde olması nedeni ile sakınca belirtildi. Genel kurulda

Bu maddede şuydu: 2018 içinde özellikle hükümetin göreve başlamasından sonra atanan üst kademe yöneticileriyle ilgilidir. Bu yasa geçtikten sonra kurallara tabi tutulmasına ilişkin maddeydi. Savcılık, bu yasa geçmeden önce atanmış olanlar ile ilgili de geçerli olması halinde çalışmanın Anayasa’ya aykırı olabileceğine değindi.;

Genel Kurul'da tartışacağız..."

“YEREL SEÇİM: BÜYÜK İHTİMALLE 24 HAZİRAN”

"Yerel seçim için 1 Temmuz öngörülmüştü. Türkiye’de alınan seçim kararıyla birlikte üniversite sınav tarihinde değişiklik oldu. Bizim de değişiklik yapmamız gündeme geldi.

Başbakan Tufan Erhürman: yerel seçimler icin öngörülen 1 Temmuz tarihi yeniden düzenlenip kuvvetle muhtemel Meclis Komitesinde bir kez daha görüşülüp tarih netleştirilecek.

Şu anda komite, çalışmalarını sürdürülüyor. Büyük ihtimalle Haziran olarak yeniden değiştirilecek, 24 Haziran seçim tarihi olarak belirlenecek."

BET OFİSLERİN AZALTILMASI

"Bakanlar Kurulu’ndan dün bu konuyla ilgili çalışma geçti. Sadece bet ofislerinin lisanları artırılması değil, sayının azaltılması yönündedir. Daha önce 1 bet ofis izni ile 10 bet ofisi için izin alabiliyordu. Yapılan düzenlemeyle bu sayı 5’e indirildi. 15 civarında azalmanın yaşanması bekleniyor.

Başbakan Tufan Erhürman: bet ofislerle ilgili yeni yaptığımız çalışmalar neticesinde sayının önümüzdeki günlerde 15 kadar azalması bekleniyor. Okul ve ibadet yerlerinden uzaklıkları 100 metreden 200 metreye çıkartıldı.

Daha önce okul ve ibadet yerlerinden 100 metre uzaklıkta olması koşulu 200 metre üzerinden düzenlendi. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bet ofislerinde oynanan müşterek bahis, yaygın şekilde internet üzerinden oynanıyor. Gerek legal gerek gayrı yasal şekilde oynanıyor. Casinolarda, Kıbrıs’ın güneyinde de müşterek bahis oynanabiliyor. Tam bir sonuca ulaştığımız kanaatinde değiliz. Ciddi bir sorun olarak dünyanın önünde duruyor."

YENİŞEHİR’DEKİ YURT YATIRIMI…

"Maliye Bakanı’nın verdiği bilgiye göre; bu konuda yatırımcı, bölgeye yapmak istediği yatırımdan vazgeçti.

Başbakan Tufan Erhürman: Yenişehir bölgesindeki yurt yapımı konusunda ilgili yatırımcının yatırımından vazgeçtiğini belirtmek isterim. Konu arazi tahsisine benzer geçmişte yapılan tahsisler de benzer sorunların aşıldığı anlamına da gelmiyor.

Yurt yapımı konusu ortadan kalktı. O bölgede yapılan imardaki değişiklikle yüksek binaların yapılmasına açılan bir bölgedir. Yatırımcının yatırımından vazgeçmesi, bu bölgede yüksek katlı binaların olmayacağı anlamına gelmiyor."

SAĞLIK ALANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER…

"1 Nisan’dan itibaren saat 14.30’da poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Önemli bir gelişmedir.

Yine bu tarihten itibaren Mağusa Devlet Hastanesi’nden çocuk doktorları nöbet tutmaya başladı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ciddi sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ülkede psikiyatrisi sayısında ciddi sıkıntı var. Bundan dolayı hekimlerin gece nöbeti tutması ile mümkün değildi. Şu anda gece nöbeti tutuluyor.

Başbakan Tufan Erhürman: sağlık sektöründe yaşanan sorunların aşılması konusunda toplumu rahatlatacak önlem ve uygulamaları adım adım yaşam buluyor.

Denetimli Serbestlik Yasası yürürlükte… Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın nedeniyle tetkik yapılamıyordu, bundan yararlanmak isteyenler tetkikler yapılmaksızın yasadan yararlanıyordu. Bu konuda ihaleye çıkıldı.

Sağlık merkezlerinin %90’unda 1 Nisan itibariyle pratisyen hekim, dahiliye uzmanı, kadın doğum uzmanı, diş doktoru, çocuk doktoru görev yapıyor."

SORULAR…

TL borç faizleri…

"Bankalarda döviz birikimi çok fazla, TL birikimi daha az. Mevduatın %55’i döviz, %45’i TL cinsinden... TL cinsinden biriken paranın büyük kısmı kredi olarak insanlara ulaşmış durumda. Daha fazla satacak TL kalmamış gibi… Bankalardaki TL rezervi yeterli değil, faizlerin düşmesi mümkün olmuyor. Bu noktada bir açmazımız var. Merkez Bankası’nın TL kredi kullanılmasını genişletmek için karar alındı".

Gümrükte uygunacak kur...

"Gümrüğe ibraz edilen fatura, daha önce antrepodan çekilişte yeni kur üzerinden işlem görüyordu. Yapılan düzenlemeyle; gümrüğe giriş tarihindeki döviz kuru alınacak. Gelişmeleri takip edeceğiz.

Gümrüklerde yabancı harç ve gelir alınıyordu, bunlar TL’ye çevrilecek".

Müşavirler…

"Mevcut müşavirlere de yeni uygulama getiriliyor. Var olan mevzuatta müşavirlerin göreve çağrılmasını engelleyen düzenleme yok. Kamu görevlileri hukuku açısından bakıldığında müşavirlerin danışman sıfatı ile göreve çağrılması gerekiyor. Ancak mevzuatta bu konuda yetki, görev ve sorumluluklarının ne olduğu belirsiz... Yeni çalışmada bu noktayı düzenledik. 10’a yakın müşavir konumundaki arkadaşım Başbakanlıkta danışmanlık görevi veriyor. 120’in üzerindeki müşavir arkadaşıma oda, bilgisayar verme konusunda fiili sıkıntı yaşıyoruz.

Eğer beklenti; şu anda müşavir olan ve danışman olarak çalışacak insanların eski görevlerine geri dönmesi ise bu hukuken mümkün değildi"

Piyasadaki farklı fiyat uygulamaları…

"Mevzuat çerçevesinde denetlemeler yapılacak. Şu anda akaryakıta zam yapmak zorunda kaldık. Akaryakıt konusunda Güney ile Kuzey arasında ciddi uçurum var. Güney’den gelip, akaryakıt almayı tercih eden Kıbrıslı Rum var. Kıbrıs’ın güneyindeki piyasa, dövizdeki yükseliş nedeniyle daha fazla pahalılaştı. Bunun dışında TL üzerinden kiralamayı teşvik etmeye çalışıyoruz"

Yerel seçim…

"Parti dün akşam gerçekleşen PM toplantısı ile ilgili bir açıklama yapacak. Şu anda yaşananlar ‘tepki veya tartışma’ değil. 14 bölge için başvuru süresi açtık, süre doldu. Şu anda hangi arkadaşlarımızın başvuruda bulunduğu belli. Birden fazla başvuru olduğu bölgelerde, başvuruların parti tüzüğüne uygun bulunması halinde ön seçime gideceğiz.

Şu anda netleşen Yeniboğaziçi’nde 2 aday var. Bu akşam ön seçim yapılacak. Diğer bölgelerde ise Pazartesi gününden itibaren ön seçim yapılacak."

Devlet laboratuvarı…

"İlgili sigorta şirketi süre istedi. Süre sonunda sigorta şirketinin yaptığı bildirim bizi tatmin etmedi. Talimat verdik, devlet olarak hakkımızı aramak için süreci başlatacağız".