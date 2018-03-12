TL YİNE ERİYOR

Dövizde 1 Ocak'tan günümüze tablo: TL’de % 5’e yakın kayıp… Ekonomist Erdal Güryay:

'Türkiye'deki gevşek maliye politikaları, para politikalarında sıkılaştırıcı önlem olmaması ve siyasi riskler TL'Yİ ERİTİYOR'

Dövizdeki dalgalı yükseliş sürüyor, vatandaşın alım gücü erimeye devam ediyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; 1 Ocak ila 9 Mart’ı kapsayan süreçte, dövizde %1 ila %4.42 arasında artış yaşandı, TL değer kaybetti.

EURO 4.52 TL’DEN, 4.72’YE…Kurlardaki en fazla yükseliş Euro ve Sterlin'de görüldü. 1 Mart’ta 4.52 TL’den işlem gören Euro, geçtiğimiz haftayı 4.72 TL’den kapattı. Söz konusu dönemde Euro’da 20 kuruşa denk gelen %4.42’lik artış yaşandı.

9 GÜNDE EURO’DA %1.72 ARTIŞ!... Döviz kurlarında aylık dalgalanma dışında, neredeyse gün be gün hareketlilik yaşanıyor. 1 Mart ila 9 Mart tarihleri arasındaki 9 günlük tablosuna bakıldığında, dalgalı seyredişin devam ettiği görülüyor. Döviz ve Sterlin’e nazaran, en fazla artış %1,72’ye denk gelen 0,08 TL ile Euro’da yaşandı

BORÇLAR… Söz konusu verilere göre 1 Ocak’ta 10.000 Euro borç çeken yurttaş TL’ye çevrildiğinde 45 bin 200 TL ödemesi gerekirken, 9 Mart’ta aynı miktar borç 47 bin 200 TL’ye denk geliyor.

Aynı şekilde yeni yılın ilk gününde 10.000 Sterlinlik borç 51 bin TL’ye denk gelirken, 9 Mart’taki 10 bin Euro’luk borç 53 bin TL’ye tekabül ediyor. 1 Ocak’taki 10.000 dolarlık borç 37 bin 700 TL, 9 Mart’taki 10 bin dolarlık borç 38 bin 100 TL eş geliyor…

EKONOMİST GÜRYAY: TL’DEKİ KAYBIN 3 NEDENİ VAR… Dövizdeki dalgalanmayı YENİDÜZEN’e değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay ise gevşek maliye politikaları, para politikalarında sıkılaştırıcı önlem olmaması ve siyasi riskler nedeniyle Türk Lirası’nın değer kaybının sürdüğünü açıkladı.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre: 1 Ocak’ta Euro: 4.52 TL

Dolar: 3.77 TL

Sterlin: 5.10 TL

KKTC Merkez Bankası verilerine göre 9 Mart’ta: Euro: 4.72 TL

Dolar: 3.81 TL

Sterlin: 5.30 TL

Ayşe GÜLER

Dövizdeki dalgalı yükseliş sürüyor, vatandaşın alım gücü erimeye devam ediyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre 1 Ocak ila 9 Mart’ı kapsayan süreçte, Türk Lirası %1 ila %4.42 arasında değer kaybetti.

Kurlardaki en fazla yükseliş Euro ve Sterlin de yaşandı.

1 Mart’ta 4.52 TL’den işlem gören Euro, dün günü 4.72 TL’den kapattı. Söz konusu dönemde Euro’da 20 kuruşa denk gelen %4.42’lik artış yaşandı.

Euro’dan sonra en fazla artış Sterlin’de görüldü. Yeni yılın ilk gününde 3.77 TL’den işlem gören Sterlin, Mart’ta 3.81 TL’ye yükseldi.

Sterlin’deki artış 20 kuruşa denk geldi, %3.92 olarak kayıtlara geçti.

Euro ve Sterlin’e nazaran, ‘en az’ artış dolar da görüldü. Dolar, dün 3.81 TL’den işlem görürken, 1 Ocak’ta 3.77 TL’ydi…

Doların yılın ilk 68 günlük karnesi 0.04 artışla, % 1.061 yükselme oldu.

Dövizdeki dalgalanmayı YENİDÜZEN’e değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay ise gevşek maliye politikaları, para politikalarında sıkılaştırıcı önlem olmaması ve siyasi riskler nedeniyle Türk Lirası’nın değer kaybının sürdüğünü açıkladı.

Borçlar neydi, ne oldu?

Söz konusu verilere göre 1 Ocak’ta 10.000 Euro borç çeken yurttaş TL’ye çevrildiğinde 45 bin 200 TL ödemesi gerekirken, 9 Mart’ta 10 bin Euro’luk borç 47 bin 200 TL’ye denk geliyor.

Aynı şekilde 1 Ocak’ta 10.000 Sterlin borç çeken yurttaş TL’ye çevrildiğinde 51 bin TL ödemesi gerekirken, 9 Mart’ta 10 bin Euro’luk borç 53 bin TL’ye denk geliyor.

1 Ocak’ta 10.000 dolar borç çeken yurttaş TL’ye çevrildiğinde 37 bin 700 TL ödemesi gerekirken, 9 Mart’ta 10 bin dolarlık borç 38 bin 100 TL denk geliyor.

9 günlük tablo…

Euro’da %1.72 artış…

Döviz kurlarının 1 Mart ila 9 Mart tarihleri arasındaki 9 günlük tablosuna bakıldığında, dalgalı seyredişin devam ettiği görülüyor.

Döviz ve Sterlin’e nazaran, en fazla artış ise Euro’da yaşandı.

Euro’da 9 günde %1,72 artış…

KKTC Merkez Bankası verilerine göre 1 Mart’ta 4.65 TL olan Euro, dün 4.73 TL’den işlem gördü.

Euro’da 9 günde %1,72’ye denk gelen 0,08 TL’lik artış yaşandığı görüldü.

Dolar da çok artış yok…

1 Mart’ta 3.81 TL olan dolar, 9 Mart’ta 3.82 TL’ye yükseldi.

9 gün içerisinde dolar kurunun zaman zaman yükseldiği, zaman zaman da değer kaybettiği KKTC Merkez Bankası resmi verilerine yansıdı.

Sterlin, 5.30 TL’den 5.31 TL’ye…

Sterlin de de dövizde olduğu gibi 9 günlük süre içerisinde ciddi bir artış yaşanmadı.

1 Mart’ta 5.30 TL’den işlem gören Sterlin, dün günü 5.31 TL’den kapattı.

Sterlin’in 9 Mart’a kadar 5.26 TL’ye kadar düştüğü de resmi verilere yansıdı.

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay:

TL’deki değer kaybının nedeni; gevşek maliye politikaları, para politikalarında sıkılaştırıcı önlem olmaması ve siyasi riskler…

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, gevşek maliye politikaları, para politikalarında sıkılaştırıcı önlem olmaması ve siyasi riskler nedeniyle Türk Lirası’nın değer kaybının sürdüğünü açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Güryay, dövizdeki yükselişin en önemli nedenleri arasında Türkiye’de AKP’nin enflasyonu düşürmekten vazgeçerek, büyüme hedefini öne çıkarmasının yer aldığını da kaydetti.

Türkiye’nin ciddi cari açığı bulunduğunu, söz konusu açığın da finanse edilebilmesi için yurt dışından döviz girdisi gerektiğini ifade eden Güryay, “Döviz girdisinin yeterli olmaması, TL’deki değeri düşürüyor” dedi.

Güryay, AKP’nin büyüme hedefi ve enflasyonu göz ardı etmesi nedeniyle de TC Merkez Bankası’nın para politikası uygulayamadığını ifade ederek, dolayısıyla da faizlerin yükselmediğini, TL’nin değer kaybettiğini dile getirdi.

Özellikle Suriye’deki savaşın devam etmesinin de dövizdeki dalgalanmada etkili olduğunu aktaran Güryay, yaşananlar nedeniyle de uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody’s önceki gün Türkiye’nin ‘Ba 1’ olan kredi notunu ‘Ba 2’ye düşürdüğünü sözlerine ekledi.