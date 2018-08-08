“TL İLE ERİYORUZ”

Yurttaş dövizde yaşanan ciddi artışın alım gücünü giderek geriye götürdüğüne işaret ederken, esnafsa kepenk kapatmanın eşine geldiğinden dert yanıyor

Erkan MINDIK

Türk Lirası'nın (TL) istikrarlı bir şekilde diğer para birimleri karşısında sürekli değer kaybetmesiyle birlikte TL kullanan Kıbrıs’ın kuzeyi, dövizde yaşanan yükselişten olumsuz etkileniyor.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, yükselen döviz karşısında hayatın gün geçtikçe pahalı hale geldiğini savunurken, kazanılan paranın TL olduğunu fakat ev, araba, kira vb. kullanımların döviz üzerinden harcandığı için bu yüzden de her geçen gün ellerinde daha az para kaldığını söylüyor.

VATANDAŞ NE DEDİ? VATANDAŞ NE DEDİ?

Kemal Yücedal:

“Dövizin yükselmesiyle birlikte çok büyük bir vurgun yedik. Bu yükselmeyle birlikte yapılan zamların ardından evime ve ufak dükkanıma gelen elektrik faturası toplam 1300 TL. Bu şartlarda ayakta kalabilene madalya verilmesi lazım. 51 yıllık esnafım fakat artık devam edebileceğime söz veremiyorum.”

Zülfikar Öznur:

“Herkes dövizin yükselmesinden olumsuz etkilendi. Uçak bileti fiyatları aşırı derecede arttı. Araba almak isteyenler döviz yüzünden araba alamaz oldu.”

Zeki Yıldırım:

“Kazandığımız para Türk Lirası, ödediğimiz kira İngiliz Sterlini. Bunun böyle olması beni mahvediyor. Aldığım malların fiyatı sürekli değişiyor. Dükkanıma yatırım dahi yapamıyorum. Eskiye göre marketlerdeki ürünler de artık daha pahalı.”

Ediz Macila:

“Döviz karşısında maaşlarımız sürekli geri gidiyor. Eskiden tatil yapmak için Avrupa ülkelerini tercih ederdim, şimdi ise Türkiye’ye dahi zor gidebiliyorum.”

Selim Erdoğdu:

“Benim oto galerim var ve söyleyebileceğim tek şey “mahvolduk”. Satışlarımız adeta durdu. Devlet de alınan gümrüklerde geri adım atmıyor ve bu da vatandaşın cebine yansıyor. Oto galerimi tamir etmek istedim fakat dövizin yükselmesiyle birlikte her şey pahalılaştı ve galerimi dahi tamir edemiyorum. Dövizin yükselmesiyle birlikte elektriğe, benzine ve gaza da zam yapıldı. Ben daha önce 450 TL elektrik parası ödüyordum, bu ay 1000 TL fatura geldi. Zengin daha zengin oluyor, orta kesim de fakirleşiyor.”

Rıfat Karataç:

“Dövizin yükselmesiyle birlikte resmen battık. Özellikle sebze ve et fiyatları çok arttı. Dört çocuğum var ve zor geçiniyorum. Hükümetin acilen önlem alması gerek.”

Salih Ulaş:

“Döviz bizi olumsuz derecede etkiledi. Döviz düşükken hayat daha ucuzdu fakat şu anda marketteki etiket fiyatları haftada bir değişiyor.”