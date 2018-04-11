Kıbrıs'ın kuzeyinde de kullanılan Türk Lirası'nın (TL) döviz karşısındaki erime süreci devam ediyor.



Gelişmiş ülke para birimleri karşısında eriyişi süren TL, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik “Hazır ol, füzeler geliyor” demesinin ardından daha da geriledi.



Sabah saatlerinde rekor üzerine rekor kıran ABD doları 4.19’un üzerine çıktı. Euro 5,19’u aşarken İngiliz Sterlini 5.93’e ulaşarak 6 liraya dayandı.



Kıbrıs'ta ise Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın kurlarına göre Sterlin 5.96'ya Euro ise 5.21'e geldi.



Kıbrıs İktisatbank'ın kurlarına göre ise Euro 5.15, Sterlin 5.90 seviyesinde yer aldı.

"Moral Bozucu"

İktisatbank Günlük Piyasa Analiz ve Yorumu'nu yapan Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, "Türk Mali piyasaları açısından günün adı tek kelime ile moral bozucu oldu" derken, bunu, "iç tarafta artan makroekonomik riskler ve kırılganlaşan ekonomi, devam eden faiz tartışmaları, dışarda ise artan jeopolitik kaygılar kuvvetli satışın arkasında yatan ana unsurlar"a bağladı.





