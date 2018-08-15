TL eridi, kuzey daha cazip hale geldi

Türk Lirası’nın (TL) Euro karşısında büyük oranda değer kaybetmesiyle birlikte Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklere nazaran barikatlardan daha fazla geçiş yapmaya başladı.

YENİDÜZEN ekibi Kermiya barikatında geçişleri izledi. Yaklaşık 2 saatlik zaman diliminde, güneyden kuzeye geçiş yapanların sayısı, kuzeyden güneye geçiş yapanlara nazaran bir hayli fazla olduğu görüldü. Kuzeye geçen bazı Kıbrıslı Rumlar, akaryakıt almak ve alışveriş yapmak için kuzeyin daha cazip olduğuna ve böyle giderse artık kuzeyin daha fazla tercih edileceğine vurgu yaptılar.