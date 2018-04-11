TL eridi, güneyden alışveriş azaldı

Güneydeki marketlerde 1 ila 3 Euro arasında değişen meyve-sebze fiyatlarına karşın, bu rakamlar döviz karşısında eriyen Türk Lirası’na dönüşünce çok yüksek seviyelere ulaşıyor. Döviz karşısında gün be gün değer kaybeden Türk Lirası ile güneyden alışveriş yapmak mümkün görülmüyor…

EN YÜKSEK FARK MEVSİM MEYVESİ VE YEMEKLİKLERDE… Kuzeyde kilosu 12 TL olan taze fasulye, güneyde yaklaşık 18 TL’ye raflarda yerini alırken, mevsim yemekliklerinden olan taze bakla güneyde 9,70 TL, kuzeyde ise 3,50 TL’den satışta…

Fehime ALASYA

Dövizin yükselişiyle birlikte değer kaybeden Türk Lirası, Kıbrıs’ın güney ve kuzeyi arasındaki alışveriş fiyatlarındaki farkı da tırmandırıyor. Marketlerdeki en yüksek fiyat farkı ise et ürünlerinden sonra, mevsim sebzesi ve yemeklerde…

Kuzeyde kilosu 12 TL olan taze fasulye, güneyde yaklaşık 18 TL’ye raflarda yerini alırken, mevsim yemekliklerinden olan taze bakla güneyde 9,70 TL, kuzeyde ise 3,50 TL’den satışta…

Güneydeki marketlerde 1 ila 3 Euro arasında değişen meyve-sebze fiyatlarına karşın, döviz karşısında eriyen Türk Lirası’na dönüşünce çok yüksek rakamlara ulaşıyor.

Adadaki her iki kesim arasında görülen fark birçok üründe dudak uçuklatıyor. Özellikle sebze, meyve ve et ürünlerinde oldukça farklı görülen fiyatlar, güneyden yapılan alışverişin cazibesini kaybetmesine neden oluyor.

Kıbrıs’ın güneyi, kuzeyi ve Türkiye arasında yapılan araştırmada mutfakların vazgeçilmezi patates ve soğan gibi sebzelerde, mevsim yemekliklerinde taze fasulye ve bakla gibi ürünlerde oldukça yüksek fiyat farkları ortaya çıkıyor.

Kuzeyde kilosu 12 TL olan taze fasulye, güneyde yaklaşık 18 TL’ye raflarda yerini alırken, mevsim yemekliklerinden olan taze bakla güneyde 9,70 TL iken kuzeyde 3,50 TL’den satışta…

Son günlerde mutfakların en fazla kullanılan sebzesi olan taze asma yaprağının kilosu güneyde yaklaşık 45 TL iken, kuzeyde bu rakam 38 TL’ye kadar düştü.

Güney ve kuzey arasındaki fiyat karşılaştırmasında en pahalı sebze asma yaprağı olurken, en pahalı meyve ise mevsim meyvelerinden yenidünya oldu.

Dövize rağmen et fiyatlarındaki fark kapanmadı

Türk lirasındaki erimeye karşılık adanın iki yanında et fiyatları arasındaki fark yine de değişmedi. Kuzeyde 50 TL ve üzeri fiyatlarla sofralarda yer alan kuzu pirzola, güneyde 30 TL civarında satışta iken, bunun yanında kuzeyde kilosu 40 TL’ye yaklaşan kuzu kıyma, güneyde 34 TL dolaylarında.

Türkiye sebze ve meyvede ucuz, ette pahalı

Kıbrıs’a kıyasla Türkiye’deki meyve ve sebze fiyatlarının, daha düşük seyrettiği gözlemleniyor.

Sebze ve meyve fiyatlarında Türkiye’de en uygun fiyatların görülmesine karşın, et ürünlerinde ve bazı narenciye ürünlerinde pahalı olduğu görüldü.

Kıbrıs’ın güneyinde 39 TL dolaylarında olan kuzu pirzola, kuzeyde yaklaşık 60 TL iken, Türkiye’de 90 TL’ye satışta…

Buna karşın tavuk fiyatlarında en düşük rakam Türkiye’de… Güneyde kilosu 14 TL’yi aşan tavuk, kuzeyde ise 11,40 TL iken Türkiye’de 7 TL civarında…