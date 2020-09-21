TL, Dolar ve Euro karşısında eriyor

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta Kongre komitesinde yapacağı konuşma öncesi, gelen ekonomik verilerin de etkisiyle Türkiye'de döviz kurları tarihi seviyeleri zorluyor.

Powell'ın konuşması öncesi Euro ve yen karşısında hafif gerileyen dolar, Türkiye'de ise yeniden yükselişe geçti. Haftanın ilk işlem gönünde Dolar/TL 7.61 seviyesini görerek yeni bir kırdı. Euro/TL kuru da 9'un üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Küresel piyasaların bu hafta gündeminde, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Lael Brainard, James Bullard, Charles Evans, Mary Daly, John Williams ve Raphael Bostic'in yapacakları konuşmalar var.

Analistler, küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de piyasalardaki huzursuzluğun döviz rezevlerinin azalmasıyla ilgili endişeler, AB ile yaşanan Doğu Akdeniz anlaşmazlığı ve enflasyonun da dövizin yükselmesinde etkili olduğunu tahmin ediyor.

Alınacak yeni ekonomik tedbirlerle ilgili dikkatler ise Perşembe günü toplanacak olan TCMB'de. TCMB'nin Perşembe günkü toplantısında faiz politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor, ancak alınacak önlemlerin TL üzerindeki baskıyı hafifletebileceği kaydediliyor.

TCMB'nin yıl sonu yüzde 8,9 enflasyon tahminine göre şekillendirdiği para politikası kapsamında politika faizinin enflasyonun altında kalması, TL'nin reel getirisini negatife çekerken, lokallerin döviz ve altına yönelmesine neden oluyor.