Kıbrıs İktisat Bankası Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, günlük piyasa analizi ve yorumunda, İstanbul seçiminin ardından tüm yorumlar demokrasinin kazandığı ve halkın sandığa sahip çıktığı yönünde olduğuna işaret etti, Demokraside rakibi kutlama hoşgörüsünü sergileyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu noktadan sonra rasyonel kararlar alarak, S-400 krizinin de bitireceği öngörüsünü belirtti.

Emre Değirmencioğlu, iyimser havanın devam etmesi durumunda, bu hafta USD/TRY kurunda dip seviyelerin test edilebileceğini öngörüsünün yani sıra, teknik manada, 5,71 seviyesinin geçilmesi ile 5,64 ve 5,57 seviyelerini takip edeceğini de belirtti.

İktisatbank Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri şöyle:

Demokrasi kazanırken G20 öncesinde

TL değer kazanmaya devam edebilir

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım’ın yaklaşık 10 puan önünde seçim maratonunu göğüsledi . Elbette seçim ardından okuduğumuz tüm yorumlar demokrasinin kazandığı ve halkın sandığa sahip çıktığı yönünde.

. Elbette seçim ardından okuduğumuz tüm yorumlar yönünde. Başarılı bir seçim kampanyası yürüten İmamoğlu’nun kendine has yumuşak, kucaklayıcı ve birleştirici üslubu ardından kazandığı zafer, rakibi Sn. Binali Yıldırım ve Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilerek tartışmaları da bitirdi.

En azından, Türkiye’de “seçim” gündeminin bir müddet de olsa bittiğini söyleyebiliriz . Demokraside rakibi kutlama hoşgörüsünü sergileyen TC Cumhurbaşkanı’nın bu noktadan sonra rasyonel kararlar alarak, senelerin getirdiği kıvrak zekası ve devlet adamlığı ile S-400 krizinin de bitireceğini öngörüyoruz.

. Demokraside rakibi kutlama hoşgörüsünü sergileyen bitireceğini öngörüyoruz. Bu minvalde, Osaka’da başlayacak G20 zirvesi içinde bulunduğumuz haftanın en önemli gündem maddesi olarak takip edilebilir . Diğer bir deyişle, seçim gürültüsünün bitmesi ardından kolların ekonomi vizyonu ile tekrar sıvanacağını ve gerekenin yapılacağına yönelik inanışımız yeşerdi.

. Diğer bir deyişle, seçim gürültüsünün bitmesi ardından kolların ekonomi vizyonu ile tekrar sıvanacağını ve gerekenin yapılacağına yönelik inanışımız yeşerdi. Başkan Trump ile çok ciddi ilişkileri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka’da bizzat Trump’ın ağzından S-400 konusunda Pentagon ve Temsilciler Meclisi’nin kararının ağır basacağı ve yaptırım kartının detayları duyarsa, S-400 ısrarının yararından daha fazla ekonomik anlamda zarar getirebileceği kabul ederek tekrar enine boyuna füze konusunu düşüneceğini tahmin ediyoruz

S-400 ısrarının kabul ederek tekrar enine boyuna füze konusunu düşüneceğini tahmin ediyoruz Takvim anlamında, uzun bayram tatilinden bu yana TL’nin değer kazanmaya adaya olduğunun altını kalın kalın çiziyoruz. Gerek önde gelen merkez bankalarının verdiği gevşeme sinyali, gerekse sandıktan çıkan demokrasi zaferi, gerekse de G-20 zirvesinden beklenenleri bir araya koyduğumuzda, TL’nin değer kazanması için aşağıda “bir alan” olduğunu görüyoruz . Eğer S-400 konusunda tahminimiz yanlış çıkarsa (hata payımız yüksek) bu hafta görülecek seviyeler USDTRY kurunda dip olarak algılanabilir (bakınız grafik)

. Eğer S-400 konusunda tahminimiz yanlış çıkarsa (hata payımız yüksek) bu hafta görülecek seviyeler USDTRY kurunda dip olarak algılanabilir Altının ons fiyatı 1,400 dolar seviyesini aşarak altı yılın zirvesine yükseldi . Düşük faiz oranları ve artan belirsizlik ortamı altını desteklemeye devam edeceğini bekliyoruz. Hatırlanacağı üzere, sene başı kaleme aldığımız detaylı raporumuzda bu senenin favori yatırım aracı olarak Sterlin ve Altını ön plana çıkarmıştık. Teknik manada, altının yükseliş eğilimini korumaya devam etmesi durumunda bir sonraki hedef seviyesinin 1,480 dolar seviyeleri olacağını düşünüyoruz (bakınız grafik)

. Düşük faiz oranları ve artan belirsizlik ortamı altını desteklemeye devam edeceğini bekliyoruz. Hatırlanacağı üzere, sene başı kaleme aldığımız detaylı raporumuzda bu senenin favori yatırım aracı olarak Sterlin ve Altını ön plana çıkarmıştık. Teknik manada, altının yükseliş eğilimini korumaya devam etmesi durumunda bir sonraki hedef seviyesinin olacağını düşünüyoruz (bakınız grafik) Ticaret savaşlarının akıbeti için Japonya G-20 zirvesine takip edilirken, Asya piyasalarında bu sabah sessiz bir açılış var. Mali piyasaların gündeminde bu sabah Türkiye’de kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi takip edilebilir



USD/TRY

USD/TRY kurunda aşağı yönlü beklentimizin hemen hemen her gün altını çiziyoruz. Okuyucularımız, içinde bulunduğumuz ve oldukça önemsediğimiz kısa vadeli takvimin arkasına sığındığımızı bilirler. Hatırlamak gerekirse, sırası ile, Avrupa Merkez Bankası’nın gevşeme sinyali vermesi ardından FED’den gelen faiz indirimi sinyali küresel risk iştahını artırarak yüksek risk sunan gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik ilgiyi artırmıştı. Akabinde, yenilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin demokrasinin filizlerini tekrar yeşertmesi ardından gözler zincirin son halkası olarak gördüğümüz G20 zirvesine çevrildi. Reel politik tarafta yaklaşan G20 zirvesi kapsamında Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Osaka’da yüz yüze görüşecek. ABD’nin, Ankara ile S-400 alımı konusunda ortak bir mutabakata varacağı ve bu bağlamda S-400 meselesinde çözüm umudumuzu halen daha yüksek olduğunun bir kez daha altını çizmek isteriz. Bu minvalde, ön plana çıkardığımız 5,7950 ve devamında 5,71 seviyesinin kıyısına kadar bu sabah geldik. İyimser havanın devam etmesi durumunda, bu hafta USD/TRY kurunda dip seviyelerin test edilebileceğini öngörüyoruz. Teknik manada, 5,71 seviyesinin geçilmesi ile 5,64 ve 5,57 seviyelerini takip edeceğiz. Döviz alma ihtiyacı içinde olan yatırımcıların söz konusu seviyeleri takip edebilir.



5,7950 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış görmeden yukarı yönlü olası hareketlere pek de anlam yüklemeyeceğiz.

Altın (XAU/USD) haftalık

Altının ons fiyatı 1,400 dolar seviyesini aşarak altı yılın zirvesine yükseldi. Düşük faiz oranları ve artan belirsizlik ortamı altını desteklemeye devam edeceğini bekliyoruz. Hatırlanacağı üzere, sene başı kaleme aldığımız detaylı raporumuzda bu senenin favori yatırım aracı olarak Sterlin ve Altını ön plana çıkarmıştık. Teknik manada, altının yükseliş eğilimini korumaya devam etmesi durumunda bir sonraki hedef seviyesinin 1,480 dolar seviyeleri olacağını düşünüyoruz.