TL, 8 ayda döviz karşısında eridikçe eridi…

Ocak ile 11 Ağustos tarihlerinde Sterlin TL karşısında %59.96 değerlenirken, Dolar da bu süre içerisinde %41.80 değer kazandı.

Ayşe GÜLER

Türkiye ile ABD arasında yaşanan diplomatik krizle rekora koşan döviz kurlarının Türk Lirası karşısında kazandığı ‘değer’ dudak uçuklattı.

TC serbest piyasasına göre, TL 8 ayda Euro karşısında %63.02 değer kaybetti, eridikçe daha da eridi.

1 Ocak ile 11 Ağustos tarihlerinde Sterlin TL karşısında %59.96 değerlenirken, Dolar da bu süre içerisinde %41.80 değer kazandı.

Yeni yılın ilk gününde 5.12 TL olan Sterlin, önceki gün 8.49 TL’ye ulaşsa da günü 8.19 TL’den kapattı.

Euro ise resmi verilere göre 1 Ocak’ta 4.49 TL olarak kayıtlara geçse de önceki gün 7.72 TL’ye ulaştı, gün sonu 7.32 TL’ye düştü.

1 Ocak’ta 3.73 TL olan Dolar ise önceki gün 6.87 TL’ye çıksa da gece yarısı 6.41 TL’ye geriledi.

Sterlin 8 ayda %59.96 DEĞERLENDİ

Ocak-Ağustos döneminde rekor seviyeye çıkarak, önceki gün 8.49 TL’ye ulaşan Sterlin’in de TL karşısında 8 ayda kazandığı değer dudak uçuklattı.

Yeni yılın ilk gününde 5.12 TL’yi bulan Sterlin, önceki gün 8.49 TL’ye gerilese de günü 8.19 TL’den kapattı.

TC serbest piyasası incelendiğinde, inişli-çıkışlı seyreden Sterlin kurunun 8 aylık değişimi

% 59.96 olarak belirlendi.

TL’nin Sterlin karşısındaki değer kaybının, neredeyse %60’ına ulaşması can yaktı.

Euro, rekor üstüne rekor…

TL’deki erime Euro karşısında da sürdü.

Yılbaşı sonrasında TC serbest piyasasında 4.49 TL olarak kayıtlara geçen Euro, önceki gün 7.72 TL’yi gördü, gün sonu az da olsa gerileyerek 7.32 TL’ye düştü.

8 aylık dönemde Euro’nun TL’ye karşı kazandığı değer %63.02’e ulaştı.

TL’nin, Dolar karşısındaki değer kaybı: %41.80

Önceki gün 6.87 TL’ye kadar çıkan Dolar, 8 aylık sürede rekor üstüne rekor kırdı.

TC serbest piyasaya göre 1 Ocak’ta 3.73 TL’den işlem gören Dolar 10 Ağustos’ta 6.87 TL’ye çıksa da gün sonu 6.41 TL’ye geriledi.

Zaman zaman dalgalı seyrede de TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı %41.80 olarak resmi kayıtlara geçti.

Hükümet’ten ‘paket çalışma’ hazırlığı

Dövizin önlemez yükselişine karşın, adanın kuzeyinde de alınabilecek önlemlere yönelik Hükümet

yoğun mesai harcıyor.

Daha önce de TL’deki değer kaybı nedeniyle bir dizi kararlar üreten ve 10 maddelik döviz tedbiri alan CTP-HP-TDP-DP Bakanlar Kurulu, bu kez tek boyutlu değil, çok yönlü ‘paket çalışma’ hazırlığında…

Vergiden, teşvike, sosyal yardıma kadar birçok konu art arda yapılan Bakanlar Kurulu toplantılarında ele alınıyor.

Ek mesailerle ilgili yasa gücünde kararname çıkartılarak düzenlemeye gidilmesi, giderlerin yeniden gözden geçirilmesi, ‘en acil’ yatırımların hayata geçmesi, acil olmayan yatırımların beklemeye alınmasının da gündemde olduğu öğrenildi.

Bu bilgiler henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmazken, paket çalışmayla ilgili Başbakan Tufan Erhürman’ın önümüzdeki hafta içerisinde açıklama yapması da bekleniyor.