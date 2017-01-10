Yüksek İdare Mahkemesi, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kuruluşu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vererek, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kuruluş bildiriminin kabul edilmediğini bildirdi. Yargıç Peri Hakkı ismi ile üretilen kararın önceki gün alındığı öğrenildi.