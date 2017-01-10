Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. TKP’ye Yüksek İdare Mahkemesi’nden ret
TKP’ye Yüksek İdare Mahkemesi’nden ret

TKP’ye Yüksek İdare Mahkemesi’nden ret

Yüksek İdare Mahkemesi, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kuruluşu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi

A+A-

Yüksek İdare Mahkemesi, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kuruluşu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vererek, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kuruluş bildiriminin kabul edilmediğini bildirdi. Yargıç Peri Hakkı ismi ile üretilen kararın önceki gün alındığı öğrenildi.

Bu haber toplam 425 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.