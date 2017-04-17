TKP YG Mağusa Kongresi geçekleştirildi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Mağusa 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, İlçe Başkanlığı’na Tamer Karakaşlı seçilirken, yetkili kurullar ise şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: Serpil Çağansel, Bakiye Lord, Faika Çavuş, İbrahim Korhan, Adem İldeniz, Cemal Özkuyucu, Doğay Çakıcı, Cafer Koçak, Salih Bilginerler, Korhan Akcan, Habib Yavuz.

Disiplin Kurulu: Kadir Barut, Sema Çağansel, Hakan Altuntaş,

İlçe Denetçileri: Serap Geyik, Ömer Alkan, Mustafa Tansel Ayter.



ÇAKICI



TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, kongrede yaptığı konuşmasında, TDP, CTP, SDP ve hatta DP’den gelenler ile birlikte bir yola çıkıldığını savunarak, bu hareketin toplumsal bir ihtiyaçtan doğduğunu, toplumun kurtuluşunun adresinin TKP Yeni Güçler olduğunu söyledi.



TDP’de ve CTP’de sevginin, hoşgörünün, dostluğun, yoldaşlığın kaybolduğunu iddia eden Çakıcı, TKP Yeni Güçler’de, sevgiyi ve hoşgörüyü yaşatacaklarını kaydetti.



“Eskiden bileşik faiz uygulaması vardı, bankalardan mazbatalar geldiğinde ‘Bileşik faizi kaldırıyorum, faiz yasası getiriyorum, iki katından fazla faiz ödenmesine izin vermiyorum, yepyeni bir yapı getiriyorum’ diyen oldu mu?” sorusunu soran Çakıcı, sivilleşmeden bahseden UBP, DP ve CTP’nin polisin sivile bağlanması konusunda adım atmadıklarını öne sürdü.



KARAKAŞLI



Tamer Karakaşlı ise, TKP Yeni Güçler’in, hak için, adalet için geleceğin sesi olacağını söyledi.



TUNALI



Tözün Tunalı ise, değişimi ancak TKP Yeni Güçlerin gerçekleştirebileceğini, amaçlarının ülkeye ve insana hizmet olduğunu belirtti.



ADEM



Sonay Adem ise, TKP Yeni Güçler olarak dayanışma, sevgi, hoşgörü anlayışının asli görevleri olduğunu kaydetti.



Adem, asgari ücret ve yardım aylığı ile geçinen insanların zor durumda olduğunu ifade ederek, siyasi mücadelede bilgiyi rehber etmek, deneyim ve tecrübeye saygı duymak ve cesaretli olmanın önemine vurgu yaptı.