“Tiyatronun Sınır İhlali” tanıtılıyor

İki toplumun yakınlaşması, teması, birbirini tanıması, diyalog kurabilmesi, barış kültürünün yaratılması ve “düşmanı kardeş” yapması için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu’nun verdiği 30 yıllık sanatsal mücadeleyi belgelerle, iki dilde (Türkçe ve Yunanca) anlatan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı KHORA yayınları tarafından yayımlandı.

Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in yazdığı, çevirisini Maria Siakalli’nin, editörlüğünü Panayota Kafkaridou’nun, kitap ve kapak tasarımını Umut Ersoy’un yaptığı “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtımını 30 Ocak 2017’de ( Pazartesi ) kuzey saatiyle 19.30’da, güney saatiyle 18.30’da arabölgede Dayanışma Evi’nde (Ledra Palace) iki toplumlu ve iki dilli olarak yapılacak. Etkinlikte kitap ve iki toplumlu yakınlaşması ve barış kültürünün yaratılması hakkında Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Takis Hadjidemetriu ve Hasan Kahvecioğlu konuşma yapacaklar. Etkinlik, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi eşliğinde kitap imzalama ve kokteylle devam edecek.