Tiyatro sanatçıları Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in yazdığı Türkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı dün gece Lefkoşa Ara Bölge’de bulunan Dayanışma Evi’nde gerçekleşen etkinlikle tanıtıldı.İki toplumun yakınlaşması, teması, birbirini tanıması, diyalog kurabilmesi, barış kültürünün yaratılması ve “düşmanı kardeş” yapması için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu’nun verdiği 30 yıllık sanatsal mücadeleyi belgelerle, Türkçe ve Yunanca dillerinde anlatan ve Khora Yayınları tarafından yayımlanan“Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtımına Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Constantinos Yiorkadjis,Güney Kıbrıs eski Başkanı Yorgos Vasiliu ve eşi,bazı LTB Meclis Üyeleri, bazı siyasi parti temsilcileri,sendika yöneticileri, her iki tiyatronun yöneticileri, oyuncuları ve çalışanları da katıldı.



İki toplumdan da yoğun katılım

Güney ve Kuzey’den yoğun bir katılımla gerçekleşen tanıtımda sanatseverler Dayanışma Evi’ndeki konferans salonuna sığmadı. Khora Yayınları adına Münür Rahvancıoğlu’nun açılış konuşmasının ardından sırasıyla kitap ve iki toplumlu yakınlaşması ile barış kültürünün yaratılması hakkında Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Takis Hadjidemetriu,Hasan Kahvecioğlu ve Kostas Kafkaridis birer konuşma yaptılar.Konuşmaların sonrasında kitabın yazarlarından Yaşar Ersoy da duygu ve düşüncelerini ifade etti. İki tiyatronun sanatsal mücadelesi çerçevesinde ortak barış çağrısının da yinelendiği gecede duygusal anlar yaşandı. Çevirisini Maria Siakalli’nin, editörlüğünü Panayota Kafkaridou’nun, kitap ve kapak tasarımını Umut Ersoy’un yaptığı “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtım etkinliğinde Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi eşliğinde imza ve kokteyl de yer aldı.