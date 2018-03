"Tiyatronun her zaman bir derdi var..."

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, tiyatronun kendi dünyasında yansımaları sahnelediğini belirterek, tiyatronun her zaman bir derdi olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.



Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro günü nedeniyle yayınladığı bildiride, geçmişte ya da günümüzde yaşanmış tüm adaletsizliğe, haksızlığa, bitmek bilmeyen savaşlara, birileri aç yatarken bunu görmezden gelen doymazlara dur diyebilmek veya dedirtebilmek için sahne aldıklarına işaret etti.



Bildiride, “Ezilen işçinin, sömürülen memurun, şiddete maruz kalan kadının dili olmak için sahnedeyiz. Manavın, doktorun tarladaki çiftçinin, madendeki kömürcünün aynasıdır tiyatro” denildi.



Tiyatronun kendi dünyasındaki yansımaları sahnelediğine işaret edilen bildiride, “Hayatın tamda merkezidir. Işık açıldığında Danimarka kralının kurban edildiği cinayete de tanıklık edersiniz, Keşanlı Ali Destanı’nda Ali’nin Zilha’ya olan aşkına da” ifadelerine yer verildi.



Bildiri, şöyle devam etti:

“Tiyatro, derdini anlatabilmeli ki, aydın birey ve toplumlar var olsun. Yeni nesiller karanlığın değil, bilimin sanatın harmanlandığı eğitimle yoğrulmalı. Bizler savaş yanlısı değil barış ve demokrasiden yana çağdaş ilerici nesiller yetiştirmek zorundayız. Bizler karanlığın önünde ışık olmak için sahnelerdeyiz, sahnelerde de olmaya devam edeceğiz. Tabi kendi sahnemizde demeyi çok isterdim çünkü şu an bulunduğumuz sahne bize ait değil.. Bizler, yaklaşık 19 yıldır bir ayağı olmayan masada siz seyircilerimize yemek sunmaya çalışıyoruz. Ya da bize ait olmayan masalarda sizleri ağırlıyoruz. Umuyoruz ki artık bizim de bir masamız olacak ve sizlere masa buldukça değil her an yemek sunabilmek için çaba sarfedeceğiz. Ancak perde hiçbir zaman kapanmaz. Hepinizi saygıyla hürmetler selamlıyor Dünya Tiyatrolar haftanızı en içten duygularımla kutluyorum. Ve perde....”