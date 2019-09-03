Tiyatro Festivali “MERHABA” dedi

Bu yıl 17’incisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali dün akşam perdelerini açtı. Tiyatro Festivali, Dostlar Tiyatrosu oyuncusu Genco Erkal’ın “Merhaba” oyunu ile başladı.

YDÜ AKKM'de gerçekleşen Festivalin açılış gecesine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Cemal Özyiğit katılırken, tiyatro severlerde geceye yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 60’ıncı sanat yılını kutlayan Genco Erkal’ın hem uyarladığı hem yönettiği hem de rol aldığı tek kişilik “Merhaba” oyunu sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen Festivalde 10 büyük, 4 de çocuk oyunu sanatseverler ile buluşacak. Kıbrıs Tiyatro Festivali 3 Ekim’e kadar devam edecek.

FOTOĞRAFLAR: Didem MENTEŞ