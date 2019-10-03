Tiyatro Festivali bu akşam sona eriyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali, “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunuyla sona eriyor.

LBT’de dün akşam da sahnelenen oyunda, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Döndü Özata, Özgür Oktay ve Melihat Melis Beşe rol alıyor.

Kıbrıs’ın 8 bin küsur yıllık tarihini destansı bir dille anlatan oyunda, ada tarihinde yaşanan büyük altüst oluşlar, istilalar, gelip geçen egemenlikler, hüzünler, acılar, göçler tragedyanın görkemli diliyle yansıtılıyor.

Oyunun sonunda sahneye çıkan LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin usta oyuncu Gence Erkal ile açıldığını ve yine usta oyuncular Yaşar Ersoy ve Erol Refikoğlu ile son bulduğunu söyledi.

Ummanel “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu için Yaşar Ersoy ve Erol Refikoğlu’nun yanı sıra Özgür Oktay, Döndü Özata, Melihat Melis Beşe ile oyunun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, festival plaketini taktim etmek üzere LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı sahneye davet etti.

FESTİVAL PLAKETİNİ LTB BAŞKANI HARMANCI VERDİ

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy’a festival plaketini takdim ederek Fikret Demirağ ustanın şiirleri ile bezenmiş oyunda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Başkan Harmancı büyük özveri ve emekle hazırlanan 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin dolu dolu geçtiğini söyleyerek, festivale katılan tüm tiyatro gruplarına ve festivale yoğun ilgi gösteren sanatseverlere de teşekkür etti.

Tiyatro oyuncusu, yazar ve yönetmen Yaşar Ersoy, 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde birçok önemli oyunun sahnelendiğini ifade etti. “Festivali kendi toprağımızın sesi olan Fikret Demirağ ile noktalıyoruz. 50. sanat yılımızda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda bu oyunu sahnelememize vesile olan büyük şaire teşekkür ederim” diyen Ersoy, oyunun metninin kitaplaştırıldığını da söyledi.