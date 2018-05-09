Tiyatro bir kez daha sınırları ihlal etti

Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in birlikte iki dilde, Türkçe ve Yunanca kaleme aldıkları “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı Leymosun’da okurları ile buluştu.

Theatriki Poreia Lemesou tiyatro kuruluşu organizasyonu ile 7 Mayıs 2018’de gerçekleşen kitap söyleşisi ve imza etkiliğinde, kitabın yazarları Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkarides’in konuşmalarının yanı sıra Kıbrıs’ın güneyinden Kıbrıs Gazeteciler Birliği temsilcisi Yorgos Frangos da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların, soru, cevap ve yorumların ardından ise kitabın yazarları okurlara “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabını imzaladılar.

Sanat yerleşik düzenin sınırlarını ihlal ettiği sürece insancıl ve barışçıl işlevlerini yerine getirir anlayışla yazılan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satirgo Tiyatrosu’nun 1986 yılından beri iki toplumun yakınlaşması ve barış kültürünün yaratılması adına verdikleri sanatsal mücadelenin, yaptıkları ortak etkinliklerin onlarca belge ve fotoğraflarla anlatımını içermektedir.