Tişörtünde kan lekesi bulundu

Gönyeli’de meydana gelen şüpheli ölüm ile ilgili olarak tutuklanan zanlı K. S.K. O. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, ölen iki kardeşin zanlı tarafından tespit edildiğini ve giydiği tişörtün üzerinde kardeşlere ait olduğuna inanılan kan lekesi tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Cemil Özalkın, olguları aktardı. Polis, 05.06.2020 tarihinde 02.00- 17.50 saatleri arasında Gönyeli’de Şehit Hasanbuba Sokak Ayza Apartmanı Daire 4 adresinde misafir olarak kalmakta olan Mağusa’da sakin Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin ikametgahın yatak odasında, konu evde ikamet etmekte olan zanlı K. S.K. O. tarafından hareketsiz bir şekilde tespit edildiklerini söyledi. Polis, olay yerinde gelen 112 acil serviste görevli sağlık ekibi tarafından müteveffaların cesetleri üzerinde yapılan muayenelerinde ölü olduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin cansız bedenlerinin otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını söyledi.

Polis, kesin ölüm sebeplerinin yapılacak otopsiyle belli olacağını belirterek, meseleyle ilgili olarak şüpheli olarak tutuklanan zanlı K. S.K. O.’nun giymekte olduğu tişörtün üzerinde müteveffalara ait olduğuna inanılan kan lekesi tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.