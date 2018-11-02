Tırmanma heyecanı Kaplıca’da yaşanacak

2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 4. yarışı 4 Kasım Pazar günü Kaplıca köyünde gerçekleşecek. Yarışta 16 ekip yarışacak.

Avenue Dereboyu ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 4. Tırmanma Yarışı, Kaplıca köyü çıkışında gerçekleşecek ve yarış pazar saat 11:00’de start alacak.

3 Kasım Cumartesi günü Avenue Dereboyu önünden verilecek sembolik start ile başlayacak olan yarışta ekipler 4 Kasım Pazar günü Kaplıca köy çıkışına kurulacak servis alanı ile beraber startı bekleyecekler.



Şampiyonluk Mücadelesi



2018 Tırmanma Şampiyonası’nda Deniz Denner, Doğa Koyuncu ve Hasan Reyhan arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi yaşanırken 4. tırmanma yarışında da bu yarış devam edecek.

Ödül töreninin Kaplıca Restaurant da gerçekleşmesi planlanan yarışta finişin saat 14.00’da gerçekleşmesi planlanıyor.