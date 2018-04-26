Tırın arkasında mülteci!

Mersin Limanı’nda bir TIR aracın arkasına saklanarak Mağusa Limanı’na gelen ve KKTC'ye kaçak giriş yapan G.Ş ve A.M.A önceki gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

“Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC'ye giriş yapmak” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlılar aleyhine 2'şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Amaçları güneye gitmekti...

Meselenin tahkikat memuru Hakan Savtekin, zanlıların 21 Nisan tarihinde Mersin Limanında bir TIR aracın arkasına gizlenerek Mağusa Limanına geldiklerini ve muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC'ye gizlice giriş yaptıklarını açıkladı.

Zanlıların 24 Nisan tarihinde Mağusa Surlariçinde tespit edilerek alıkonulduklarını belirten Savtekin, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve ifadelerinde amaçlarının Kıbrıs’ın güneyine geçmek olduklarını belirttiklerini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Savtekin, zanlıların 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

2 gün tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 2'şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.