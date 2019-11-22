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Tır üzerindeki konteyner yola düştü

Tır üzerindeki konteyner yola düştü

Hamitköy Trafik ışıklarında yola düşen konteyner, trafikte aksamaya neden oldu.

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Hamitköy Trafik ışıklarında tırın üzerinden yola düşen konteyner, trafikte aksamaya neden oldu.

Lefkoşa’da Hamitköy trafik ışıklarında az önce meydana gelen kazada bir tırın taşıdığı konteyner yola devrildi. Bölgedeki trafik yola devrilen kontener  etrafından akıyor.

Polis olay yerinde, ayrıntılar AZ SONRA…

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