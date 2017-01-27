TIR KAYDI, REFÜJE SÜRÜKLENDİ!

Mağusa- Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen tır kazası yürekleri ağızlara getirdi.

Bu sabah saat 10:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında FG 210 plakalı bir tır, refüje çarptıktan sonra elektrik direklerini ve yol kenarında bulunan güvenlik demirlerini sökerek metrelerce refüjde sürüklendi.

Kaza sonucu tırda bulunan iki kişi hafif yaralandı.