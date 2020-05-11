Tır devrildi, trafik aksadı

Lefkoşa Sanayi Bölgesi girişinde Atatürk Spor Salonu trafik ışıklarında devrilen tır, korkuya neden oldu. Kereste yüklü tırın, sanayi bölgesine dönüşe geçtiği sırada devrilmesi sonucu, Gönyeli geliş istikameti ve sanayi girişi trafik akışına kapandı. Bölgedeki trafik Polis kontrolünde sağlanırken, Polis Basın Subaylığı kazayı “Sürücülerin Dikkatine” başlığıyla duyurdu.

Açıklamada, “Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, cezaevi ışıkları girişinde kereste yüklü bir tırın sanayi bölgesine dönüşe geçtiği sırada devrilmesi sonucu, Gönyeli geliş istikameti ve sanayi girişi trafik akışına kapanmıştır.” dendi.