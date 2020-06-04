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Tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Lefkoşa-Girne Anayolunun Ciklos mevkiinde az önce meydana gelen kazada tır, yola devrildi, sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Lefkoşa-Girne Anayolunun Ciklos mevkiinde az önce meydana gelen kazada tır, yola devrildi, sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Lefkoşa-Girne Anayolunun Ciklos mevkiinde, Girne’ye gidiş yönünde meydana gelen kazada, tır, yoldan çıkarak soldaki tepelik alana çarptı, yola devrildi.

Olay yerinden ilk edinilen bilgide sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi, Polis olay yerinde, ayrıntılar AZ SONRA…     

FOTO: Dila Şimşek                                        

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