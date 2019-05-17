Tır devrildi, alev aldı: 1 yaralı

Çamlıbel-Yılmazköy anayolu üzerinde az önce trafik kazası meydana geldi, FP 164 plakalı tır araç Kılıçaslan yakınlarında devrildi.

Kaza sonrası araç alev aldı, bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza nasıl oldu?

Polisten alınan bilgiye göre saat 14:00 sıralarında, Çamlıbel - Yılmazköy Anayolu 6-7 km'leri arasında sürücüsü henüz tespit edilemeyen FP 164 plakalı tır araç, Kılıçaslan yakınlarında sağa meyilli viraja girdiği zaman yolun sağından çıkarak tarla içerisinde sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonrası alev alan araca itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaza sonrası yaralan bir kişi kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.