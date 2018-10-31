Tıp-İş sağlık için daha fazla bütçe istedi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 2019 yılı bütçesinde sağlığa ayrılan payın, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde artırılmasını istedi.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış yaptığı yazılı açıklamada, artan nüfus ve tıbbın gelişmesine paralel olarak, idarenin, insan işgücü, fiziki koşullar ve alt yapıyı güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Varış, 2017 yılında kamu sağlık merkezlerinin eksiklikleri nedeniyle sevk edilen hastalar için ödenen para 45 milyon iken, 2018 yılında 70 milyon olmasının beklendiğini; kamu sağlık merkezlerindeki eksikliklerden hizmet veren kamu sağlık çalışanları değil idarenin sorumlu olduğunu ifade etti.

Varış, “Ulusal sağlık politikalarının güçlü kamusal sağlık hizmetleri ekseninde yürütülmesi ve geliştirilmesi, sağlığın özelleştirme ve maliyet hesapları ile zayıflatılma tehlikelerinden korunması, hekim göçünü önlemek için hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sonuç olarak yurttaşların en temel insan hakkı olan sağlık hakkının korunması ve geliştirilmesi mücadelesinde sendikamızla birlikte meslek örgütümüz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne de büyük görevler düşmektedir” dedi.

Varış, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı görevini devralan Özlem Gürkut ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.