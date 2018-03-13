Tıp-İş görev dağılımını yaptı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Olağan Genel Kurulu sonrasında ilk toplantısını bugün gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

Dr. Ahmet Varış’ın başkanlığındaki yönetim kurulunda genel sekreterliğe Dr. Arif Ersoy, mali sekreterliğe Dr. Nafiye Direktör, sosyal ilişkiler sorumluluğuna Dr. Volkan Onar ve örgütlenme sekreterliğine Dr. Emre Vudalı, Lefkoşa bölge koordinatörlüğüne Dr. Şükrü Onbaşı getirildi.

TIP-İŞ başkanı Ahmet Varış Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada;

“Hekimlik mesleği, bilimsel bilginin klinik kullanımı ile gerçekleştirilir. Hastaya doğru teşhis koyabilmek, hastalık ve tedavi hakkında açıklayıcı bilgi verebilmek için hastalara yeterli süre ayrılması gerekmektedir. Hekim hastası ile ilgili kararları sadece hastanın iyiliğini gözeterek vermelidir. Sağlık yaşamın kaynağı ve herkesin hakkıdır.

İvedi bir şekilde, halkın hizmet aldığı kamu sağlık merkezlerindeki alt yapı eksikliklerinin giderilerek çağımıza uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır. Daha önce de vurguladığımız gibi sendikamız hekim haklarıyla birlikte ülkemizdeki tüm bireylerin eşit, güvenilir, ulaşılabilir ve nitelikli bir sağlık hizmeti alması için mücadele edecektir.

Tüm çalışanlar gibi hekimler için de insanca çalışma koşulları, tanımlı mesai saatleri ve hekim onuruna yakışır bir iş güvencesi sağlanmadan hekimlerin görev yerlerinde huzur ile hizmet vermesi, hastalarına yeterli seviyede faydalı olması beklenmemelidir.

Sağlık politikalarındaki yetersizlik, siyasetçilerin sadece günübirlik çözümlerle sorunları öteleme alışkanlıkları ve bütün bunların sonucunda sağlık hizmetine ulaşmak isteyen yurttaşların olumsuz etkilenmesine karşı sendikal mücadelemizi yükselterek devam ettireceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.” dedi.