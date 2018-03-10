Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış oldu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın(Tıp-İş) bugün düzenlenen Tıp-İş Olağan Genel Kurulu’nda başkan ve yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi.

295 üyeye sahip olan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanlığı’na Dr. Ahmet Varış seçildi.

Ahmet Varış’ın başkan seçildiği genel kurulda Asli Yönetim Kurulu üyeleri Arif Ersoy, Nafiye Direktör, Volkan Onar, Emre Vudalı, Şükrü Onbaşı seçildi.

Yedek Yönetim Kurulu üyeliklerine Ozan Emiroğlu, İdris Deniz ve Raif Hızal getirilirken Denetleme Kurulu üyeliklerine Mehmet Mehmetoğlu, Adil Özyılkan; Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Erol Barçın, Ceyhun Birinci ve Cansel Öztekiner seçildi.

Girne bölge temsilcisi, Sibel Çelebi, Mağusa bölge temsilcisi Ahmet Körceğiz, Güzelyurt temsilcilisi Nurçin İncirli seçilirken, Temel Sağlık Hizmetleri temsilcisi Fatma Kızıl oldu.

Oybirliği ile başkanlığa seçilen Ahmet Varış görevi devraldığı Sıla Usar’a ve bugüne kadar sendikal mücadelede görev yapmış olan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Varış yaptığı açıklamada, kamu sağlık merkezlerindeki alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve bu merkezlerin çağımızın gerektirdiği modern donanıma kavuşması,hekim emeğini değersizleştiren siyasi erk ile mücadele etmek için çalışacaklarını, hekimlerin hakları kadar hasta hakları içinde mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Genel Kurula katılan önceki Başkan Sıla Usar yaptığı konuşmada “Sağlık, sosyal devlet anlayışının olmazsa olmazıdır. Sağlık sisteminin daha iyi noktalara gelmesinde yapılacak olan mücadele var gücümle sizlerleyim” derken, yeni dönemde görev alacak sendika yönetim kuruluna başarılar diledi.

Tıp-İş Onursal Başkanı Erol Şeherlioğlu ise sağlık sistemindeki sorunun salt hukuki bir sorun değil, aynı zamanda siyasi bir sorun olduğunu kaydetti. Şeherlioğlu“Sendikal mücadeleye katıldığım günden bu yana geçen yıllarda pek çok şey değişti, 110 kişilik sendika üye sayımız yaklaşık üç yüz kişi oldu, doktorun üzerindeki yük daha da arttı ama sendikanın önündeki konular değişmedi” dedi.