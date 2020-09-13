TIP-İŞ: Arıklı'ya özel karantina

TIP-İŞ sosyal medyadan yaptığı açıklamada YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın özel bir karantina oteline götürüldüğünü kaydedildi.

Açıklamada, “kamuya ait olmadığı belirtilen bir karantina oteline” yerleştirildiğini vurgulanarak, hükümet yetkililerine “Covid hastalarının tedavisi kamu hekimlerinin bilgisi dışında ne kadar zamandır özel hastaneler bünyesinde yapılıyor?” şeklinde bir sporu yöneltti.

TIP-İŞ’in acıkmasında ayrıca, toplum içindeki bulaşın esas nedenlerinin alınan yetersiz tedbirler ve idarenin keyfi uygulamaları olduğu paylaşıldı.

Açıklama şöyle:

“Öncelikle Sayın Erhan Arıklı'ya ve diğer hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Günler önce temaslı takibine girmesi istenmesine rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından hemen hiç kimseye izin verilmeyen merkezi karantina yerine ev karantinasına girmiş, 7-10 gün sonra ise PCR testi yaptırmıştır.

Sonuç pozitif (+) çıkınca özel bir hastanenin sahibi tarafından aranıp gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kamuya ait olmadığı belirtilen bir karantina oteline yerleştirilmiştir.

Soruyoruz:

1. Bu hastanın takibini ve tedavisini kim üstlenecek?

2. Covid hastalarının tedavisi kamu hekimlerinin bilgisi dışında ne kadar zamandır özel hastaneler bünyesinde yapılıyor?

3. Hal böyleyse ülkedeki Covid vakalarının bir kısmı gizlenip bakanlığın günlük açıklamaları sadece kamu laboratuvarlarına ait vakaları mı içeriyor?

4. Sağlık Bakanlığı, Sn Arıklı'nın temaslıları için takip yapmayı planlıyor mu yoksa benzer şekilde kişiye özel keyfi uygulamalar yapıp isteyen evinde kalsın, gereğinde test yapsın ve kendi başının çaresine baksın mı diyecek?

5-Kamuya ait olmayan karantina/pandemi merkezlerinde kaç Covid hastasının tedavisi yapılmaktadır?

Toplum içindeki bulaşın esas nedenleri alınan yetersiz tedbirler ve idarenin keyfi uygulamalarıdır.”