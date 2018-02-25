Tillerson, Kıbrıs'a gelecek

Rum basını, Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) son günlerde Türkiye’nin de müdahil olmasıyla yaşanan krizin bölgedeki karşılıklı güçlerin çıkar çatışmalarını yeniden gündeme getirdiğini, Doğu Akdeniz’in Rus doğal gazına alternatif teşkil etmesini isteyen ABD’nin, yaz aylarında adaya Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’u göndermeyi planladığını yazdı.

Kathimerini gazetesi; “Tillerson EXXON’dan Önce Gelecek” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, ABD şirketi Exxon Mobil’in Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki 10’uncu parselde sonbaharda araştırmalara başlayacağını hatırlatarak, bu çerçevede ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un ise yaz aylarında Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini iddia etti.

ABD’nin, İtalya’nın Saipem 12000 platformunun engellenmesi konusunda yürüttüğü diplomasiden memnun olmadığını ve bu hoşnutsuzlukla birlikte Exxon Mobil’in kendi araştırmalarına normal şekilde devam edeceğini Rum hükümetine de ilettiğini öne süren gazete, Kıbrıs sorununun çözümü sürecine ilişkin bazı unsurların ise bu haftadan itibaren netleşmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türkiye’nin eylemlerini şikayet ettiği tüm mercilere, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine, Türkiye’nin bu faaliyetlerini sonlandırması şartıyla, Gutterres çerçevesi temelinde geri dönmeye hazır olduğunu da ilettiğini belirtirken, çözüm müzakereleri için Nisan ayından Exxon’un araştırmalarının başlayacağı tarihe kadarki dönemde bir fırsat penceresinin bulunduğunu öne sürdü.

ŞİRKETLERDEN EŞ ZAMANLI SONDAJLAR

Gazete bir diğer haberinde, Cumartesi günü Türk savaş gemilerinin Saipem 12000 platformuna müdahale etmesi olayında, tek bir şirketin faaliyet gösterdiğini, Rum hükümetinin gelecekteki araştırma ve sondaj faaliyetlerinin şirketlerin eş zamanlı yapması olasılığını da değerlendirdiğini iddia etti.

Gazete ayrıca, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in gazeteye yaptığı açıklamada, AB’nin Güney Kıbrıs’a verdiği desteğe değinerek, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki faaliyetlerinin sadece kendilerinin değil AB’nin de sorunu olduğunu ortaya koymayı başardıklarını söylediğini yazdı.

KOCİAS: “ENERJİ PLANLARI SONA ERMEYECEK”

Öte yandan Haravgi ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Cumartesi günü yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının bu olaylar sebebiyle sona ermeyeceğini söylediğini yazdılar.

Habere göre Kocias, Güney Kıbrıs’ın sonraki planlarının ABD ve Fransa’yla ilişkili olduğunu, Türkiye’nin bunu bildiğini ve o gün geldiğinde Güney Kıbrıs’ın MEB’inde yaptığı “zorbalığı yapamayacağını” söyledi.

Kocias, Kıbrıs sorununun “bir işgal ve istila sorunu olduğunu, bunun da Crans - Montana’daki son müzakerelerde kanıtlandığını” iddia ederek, “Uluslararası toplum bizi destekliyor ve talebimizi haklı görüyor” şeklinde konuştu.