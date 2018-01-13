Ticaret Odası’nda Yeni dönem…

TOROS: ONURLUYUM… YENİDÜZEN’e konuşan eski başkan Fikri Toros ise, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda başkanlık görevini 2 dönem sürdürmesinden dolayı büyük onur duyduğunu söyledi, yeni dönemde de önemli sorumlulukları üstlenecek oda meclis üyelerinin oluşarak, başkanın seçileceğini kaydetti.

7 Ocak Milletvekilliği seçimi öncesinde görevinden istifa eden, sonrasında da CTP’den Girne Milletvekili adayı olan Fikri Toros’un ardından, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Olağan Genel Kurul’a gidiyor.

Toros’un yerine seçilecek ismi belirlemek için yapılacak genel kurul, 27 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

55’inci Olağan Genel Kurul’da 50 meclis üyesi belirlenecek, bu meclis üyelerinin gerçekleştireceği ilk toplantı da başkanın kim olacağına karar verilecek.

YENİDÜZEN’e konuşan eski başkan Fikri Toros ise, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda başkanlık görevini 2 dönem sürdürmesinden dolayı büyük onur duyduğunu söyledi, yeni dönemde de önemli sorumlulukları üstlenecek oda meclis üyelerinin oluşarak, başkanın seçileceğini kaydetti.

KTTO Eski Başkanı Fikri Toros:

“2 dönem başkanlığını yürüttüğüm için onurluyum”

7 Ocak seçimleri nedeniyle başkanlık görevinden istifa eden Fikri Toros, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda başkanlık görevini 2 dönem sürdürmesinden dolayı büyük onur duyduğunu söyledi, yeni dönemde de önemli sorumlulukları üstlenecek oda meclis üyelerinin oluşarak, başkanın seçileceğini kaydetti.

Ticaret Odası’nın uluslar arası tanınmış statüsü ile toplumun en köklü odalarından biri olduğunu vurgulayan Toros, görev süresi boyunca sosyal-ekonomik alanlarda birçok alternatif politika üretildiğini, toplumun AB ilişkileri ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulaması esnasında en önemli rolü oynadıklarını dile getirdi.

Toros, KTTO’nın çözüm müzakereleri esnasında uluslararası iletişim ağını kullanarak katkı yapmaya özen gösterdiğini de ifade etti.

Milletvekilliği adaylığına yönelik teklifi kabul etmesinin ardından başkanlık görevinden ayrıldığını hatırlatan Toros, bu nedenle erken genel kurul çağrısı yapılmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Toros, “27 Ocak’taki seçimde odamızın önemli sorumluluklarını üstlenecek, sahiplenecek, hakkını verecek yeni bir meclis oluşacaktır. Bu meclisin de söz konusu vizyona ve misyona sahip başkanı seçerek, ulvi görevine devam edecektir. Buna inancım tamdır.” şeklinde konuştu.