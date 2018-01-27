Ticaret Odası Meclisi belirlendi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 55’inci Olağan Genel Kurul toplantısında 50 kişilik oda meclisini belirledi.

İlk toplantısını Çarşamba günü yapması beklenen oda meclisi, KTTO Başkanı, iki Başkan Vekili ve altı Yönetim Kurulu üyesini seçecek.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, 55. Çalışma Dönemi Oda Meclis Üyeleri aşağıdaki isimlerden oluştu:

“Lefkoşa Bölgesi: Ahmet Serhan Kaner, Alp Cengiz Alp, Arsen Angı, Didem Erel, Emre Olgun, Ersan Dağlı, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Hilmi Can, Hüseyin Doğa Yalçın, Kerem Toros, Mehmet Gökçebel, Mete Boyacı, Mustafa Defteralı, Mustafa Erk, Mustafa Varol, Müsteyde Onbaşı, Necat Yüksel, Omaç Cin, Orhan Şevket, Özalp Nailer, Pınar Başman Süren, Ramiz Şadi, Saber Andır, Salih Çeliker, Selen Necat Gürkan, Turgay Deniz, Vedat Hakan Akdeniz.

Girne Bölgesi: Ali Şah, Aziz Limasollu, Burak Başel, Çiğdem Kemaler, Emin Tanlı, Fuat Kutlu, Mehmet Eziç, Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Yağmur Özyalçın, Yüksel Akay.

Gazimağusa Bölgesi: Abdullah Emirzadeoğluları, Cemal İnce, Mehmet Sabancı, Mustafa Genç, Orhan Kansu, Semral Erel, Serde Debreli Atatüzün, Şifa Tölük, Vargın Varer, Vural Coşar, Yusuf Acemoğlu”