Ticaret Odalarından ‘geçişlere’ destek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE), Kıbrıs’ta geçiş noktalarının açılmasına destek belirtti.



Kıbrıs’ın iki önemli kurumu tele konferans yöntemi ile bir araya geldi, küresel salgın sürecini görüştü.



“Her iki lideri, ihtiyaç duyulan iletişimi artıracağı ve her iki toplumun yararına olacağı bilinen geçiş noktalarını yeniden açmak için gecikmeksizin anlaşmaya davet ediyoruz” diyen Ticaret Odaları, herkesin bu süreçte alınacak tedbirlere uymasını da istedi.



İşte o açıklama

Kıbrıs Türk Ticaret Odası(KTTO) ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) 2 Haziran tarihinde telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda, görüşülen konular arasında pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan geçiş noktalarının yeniden açılması konusunu da ele aldı.

Bilindiği gibi, adanın önde gelen ekonomik örgütleri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs'ta iki toplum arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için uzun zamandır birlikte çalışmaktadır.

İki Oda da, ülkede Covid-19 salgını ile gelişen durumu dikkate alarak, iki toplumdaki ekonomik durumun iyileştirilmesine yardımcı olabilecek geçiş noktalarının yeniden açılmasına desteklerini ifade etmektedirler.

İki Oda, her iki toplumun ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için adadaki ekonomik işbirliğini geliştirme ve toplumlar arası ticaret hacmini artırma ihtiyacını hatırlatmaktadır.

Bu nedenle, her iki lideri, ihtiyaç duyulan iletişimi artıracağı ve her iki toplumun yararına olacağı bilinen geçiş noktalarını yeniden açmak için gecikmeksizin anlaşmaya davet ediyoruz. Şüphesiz ki, gerekli tüm önlemlerin alınması ve bunlara herkes tarafından tam olarak uyulması gerekecektir.