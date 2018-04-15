Ticaret Dairesi verileri: Araç satışları 2017 rakamları

Ticaret Dairesi verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkeye ithal edilen araç sayısı bir önceki yıla ( 2016'ya) göre 968 adet arttı. 2016 yılında 11 bin 994 adet olan ithal araç sayısı, 2017 yılında 12 bin 962’ye yükseldi. Ülkeye ithal edilen taşıtların başında Toyota, Mercedes ve Nissan gibi markaların yer aldığı görüldü.

Fehime ALASYA

Ticaret Dairesi verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkeye ithal edilen araç sayısı bir önceki yıla ( 2016'ya) göre 968 adet arttı. 2016 yılında 11 bin 994 adet olan ithal araç sayısı, 2017 yılında 12 bin 962’ye yükseldi.

Son iki yılda ülkeye toplamda bin 24 bin 956 adet taşıt getirildiği gözlemlenirken, bu araçlar içerisinde yine en fazla Toyota, Mercedes ve Nissan gibi markaların yer aldığı görüldü.

Arz talep dengesine göre her yıl değişkenlik gösteren araçların sayısında, dövizin yükseliş ve hayat pahalılığına rağmen iki yıl içerisinde yadsınamayacak bir artışın yaşandığı görülüyor.

Ticaret Dairesi verilerine göre 2015 yılında ülkeye 9 bin 802 adet, 2016 yılında 11 bin 994 araç, 2017 yılında ise toplam 12 bin 962 araç getirildi.

Son iki yılda olduğu gibi geride bıraktığımız 2017 yılında da ülkeye satış için getirilen taşıtlar arasında Toyota, Mercedes, Nissan ve Mitsubishi gibi markalar başı çekti.

Geride kalan yılın en iyi yükselişini yapan marka ise Mitsubishi oldu. 2016 yılında ülkeye 91 adet Mitsubishi marka araç ithali yapılmasına karşın 2017 yılında bu rakam bin 149 oldu.

Honda, Audi, Peugeot, Fiat, Seat ve Citroen gibi markaların da ithalinde yükseliş olduğu görüldü.

Verilerde, ülkeye son iki yılda 4 bin 503 salon araba girdiği gözlemlendi.

Ülkeye giren salon arabaların 2 bin 391 âdeti 2015 yılında, 2 bin 729 âdeti 2016 yılında, bin 774 âdeti ise 2017 yılında ülkeye girdi.

Ülkeye yurt dışından getirilen taşıtların başında ise her üç yılda da salon araçlar ilk sırada yer aldı. Otobüs, zirai traktör, tır, jeep, land-rover, kamyonet gibi taşıtların arasından salon araçlar yurt dışından en çok getirilen taşıt oldu.

Toyota yine zirvede

2015, 2016 ve 2017 yılarında ithal edilen araçların başında ise Toyota marka geldi.

2017 yılında en hızlı yükseliş ise Mitsubishi markasından geldi. Mitsubishi, yıllık ithalatının ortalama 10 katı yükselişe geçtiği gözlemlendi.

2016 yılında 91 adet ithal edilen Mitsubishi marka araç sayısı 2017 yılında bin149’a yükseldi.

Yurt dışından getirilen araç sıralamasında 2017 yılında ilk sırayı alan Toyota, bin 536 adet araç ithali gerçekleştirdi.

Sadece Renault ve Hyundai marka ithalleri düştü…

2017 yılında adaya en çok gelen salon araç markalarının başında Toyota gelirken, onu Mercedes, Mitsubishi ve Nissan izledi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da en çok ithal edilen ilk üç marka arasında Toyota, Mercedes ve Nissan oldu.

Söz konusu iki yıllık ithalatta ise düşüş gösteren sadece iki marka olurken, diğer tüm araç markalarının ithalinde yükseliş yaşandığı görüldü.

Renault marka araç ithali 2016 yılında 86 adet iken bu rakam 2017 yılında 47’ye geriledi.

Hyundai marka araç ithali ise 2016 yılında 142 adet iken, 2017 yılında bu sayı 91 âdete geriledi.

Kamyonet ve van araçlarda artış

2016 yılında adaya giren taşıtlar arasında bin 7 adet kamyonet ve van görülürken, bu rakam 2017 yılında 450 adet gerileyerek bin 457 oldu.

2016 yılında ülkeye 78 adet otobüs ithali gerçekleştirilirken bu rakamın 2017 yılında 109 olduğu görüldü.

Artış tır araçlara yansımadı…

2016 yılında adaya gelen taşıtlar arasında 78 adet otobüs, 175 adet zirai traktör, 5 adet tır, 423 adet jeep ve land-rover, bin 7 adet de kamyonet-van olduğu görüldü.

Bu rakamlar 2016 yılında ise artarak değişiklik gösterdi:

109 adet otobüs, 279 adet zirai traktör, 5 adet tır, 505 adet jeep ve land-rover, bin 457 adet de kamyonet-van ithali gözlemlendi.

2016 yılı ile 2017 yılında adaya gelen taşıtlarda görülen artış, sadece tır araçlara yansımadı. Her iki yılda da ithal edilen tır sayısı 5 adet olarak görüldü.