Tıbbi hintkenevirine ilişkin yasa uygulamaya giriyor

Kıbrıs’ın güneyinde, tıbbi amaçlı hintkeneviri üretilmesine ilişkin yasa, pratikte uygulanmaya başlıyor.

Fileleftheros gazetesi “Tıbbi Hintkenevirine İlişkin Yasanın Uygulanması Başlıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs’ın güneyinde tıbbı amaçlı hintkeneviri yetiştirilmesi ve ortaya çıkacak ürünlerin kullanımını düzenleyen yasanın daha önce onaylandığını anımsattı.

Gazete Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu’nun, önceki gün, Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, hintkeneviri üretim izni alacak kişilerin değerlendirilmesini üstlenecek Koordinasyon Komitesi’nin oluşturulması yönündeki önerisini kabul ettiğini yazdı.

Habere göre 7 üyeden, 1 sekreterden oluşacak olan Koordinasyon Komitesi, tıbbi hintkeneviri üretimi için izin almaya ilgi duyan kişilerin değerlendirilmesi görevini üstlenecek. (tak)