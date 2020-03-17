Türk Hava Yolları (THY) İngiltere'den ek seferler açıkladı.

Türkiye'nin küresel salgın koronavirüs tedbirleri kapsamında, İngiltere'ye kapılarını kaptma kararı sonrasında, Tüek Hava Yolları, ek seferler açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabında paylaştığı bilgi mesajında "17 Mart 2020 Londra’dan ek seferler konulmuştur.” ifadelerini kullandı.

Londra’dan THY ek sefer saatleri ise şöyle:

Programa göre 3 uçak olacak ve uçak saatleri şöyle açıklandı : 07:05 – 07:15 ve 07:30