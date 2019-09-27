THY'den 'bedava bilet' uyarısı

Sosyal medya üzerinden 'oltalama' diye nitelendirilen phishing yöntemleriyle dolandırıcılara karşı yolcuları uyaran Türk Hava Yolları ( THY) Basın Müşavir Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter vasıtasıyla önemli bilgiler verdi.

Üstün, Twtter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"HERKESE BEDAVA 2 BİLET VERİYORUZ"

Sosyal medya platformlarında “100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz” sloganıyla Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir.

Bahsi geçen anketler oltalama (phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur.