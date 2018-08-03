THY İŞBİRLİĞİNDE BURSA'DA TANITIM ETKİNLİĞİ

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Türk Hava Yolları ( THY) işbirliğinde Bursa’da 6-8 Ağustos tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinliği düzenleniyor.

‘Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günleri” ekinliğine, Turzim ve Çevre Bakanlığı, THY, KITSAB, KITOB, Sağlık Turizmi Konseyi, KITREB yetkilileri ve sektör temsilcileri katılacak.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Workshop ve B2B toplantılarının da yer alacağı program kapsamında Bursa tanıtımına özel hazırlanan sunumlar da yapılacak.

Pek çok sektörlerde olduğu gibi turizmde de “marka” olarak algılanmanın rekabet avantajı yarattığı bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın marka kimliğini geliştirmek ve güçlendirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Ataoğlu, “Amacımız, Kuzey Kıbrıs’ın başta Anavatan Türkiye’de olmak üzere dünyada, doğru algılanmasını sağlamaktır” dedi.

Turizm tanıtımının, ülke markasını besleyen ve aynı zamanda ondan beslenen bir alan olduğunu ifade eden Ataoğlu, ülke markasını yaratmanın anlık bir sonuç değil, sürekli gelişen bir süreç olduğunun altını çizdi.