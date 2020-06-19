THY Ercan-İstanbul seferleri yarın başlıyor
Türk Hava Yolları’nın Ercan ile İstanbul arasında karşılıklı kısıtlı tarifeli seferleri yarın başlıyor.
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Türk Hava Yolları’nın Ercan ile İstanbul arasında karşılıklı kısıtlı tarifeli seferleri yarın başlıyor.
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den alınan bilgiye göre, İstanbul-Ercan arasında yapılacak uçuşlar, haftada 4 gidiş, 4 dönüş olarak planlandı.
Uçuşlar, hükümetin önceden belirlediği koşullar çerçevesinde gerçekleştirilecek.
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