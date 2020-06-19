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THY Ercan-İstanbul seferleri yarın başlıyor

THY Ercan-İstanbul seferleri yarın başlıyor

Türk Hava Yolları’nın Ercan ile İstanbul arasında karşılıklı kısıtlı tarifeli seferleri yarın başlıyor.

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Türk Hava Yolları’nın Ercan ile İstanbul arasında karşılıklı kısıtlı tarifeli seferleri yarın başlıyor.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den alınan bilgiye göre, İstanbul-Ercan arasında yapılacak uçuşlar, haftada 4 gidiş, 4 dönüş olarak planlandı.

Uçuşlar, hükümetin önceden belirlediği koşullar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

 

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