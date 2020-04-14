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THY, dış hat uçuşlarını durdurdu

THY, dış hat uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020’ye kadar durdurdu.

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Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020’ye kadar durdurdu.

THY’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

“Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.”

Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.

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