THY 277 seferi daha iptal etti

THY olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 277 seferi daha iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada “09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.