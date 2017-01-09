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THY 277 seferi daha iptal etti

THY 277 seferi daha iptal etti

THY olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 277 seferi daha iptal etti.

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THY olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 277 seferi daha iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada “09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

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