Thrones Club’ta eğlence tavan yaptı

NorthernLand Group bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa’nın gözde club’larından Thrones Club ‘ta Dj Blend, Mc Dadge, Jan B ve Dj Ufuk Thrones Club'ı geçtiğimiz gün coşturdu.

Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da Dj Blend, Mc Dadge, JAN B ve DJ UFUK’un çalıdığı müzikleri dinlemeye gelenler sabaha kadar eğlencenin tadını çıkardı.