Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Thrones Club’ta eğlence tavan yaptı
Thrones Club’ta eğlence tavan yaptı

Thrones Club’ta eğlence tavan yaptı

NorthernLand Group bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa’nın gözde club’larından Thrones Club ‘ta Dj Blend, Mc Dadge, Jan B ve Dj Ufuk Thrones Club'ı geçtiğimiz gün coşturdu.

A+A-

NorthernLand Group bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa’nın gözde club’larından Thrones Club ‘ta Dj Blend, Mc Dadge, Jan B ve Dj Ufuk Thrones Club'ı geçtiğimiz gün coşturdu.

Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da Dj Blend, Mc Dadge, JAN B ve DJ UFUK’un çalıdığı müzikleri dinlemeye gelenler sabaha kadar eğlencenin tadını çıkardı.

thrones-club-djler-(4).jpg

thrones-club-djler-(5).jpg

thrones-club-djler-(9).jpg

thrones-club-djler-(16).jpg

 

Bu haber toplam 48 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler