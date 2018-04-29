THERESA HOTEL & RESTAURANT

Zekai Altan

Çok eski bir restorant. Önceleri küçük kapasiteli bir otel ve özellikle de restorantı ile ünlü bir mekan. Ülkede restorant patlaması enflasyonu olmadan once gözde mekanlardan biri idi. Karpaz Yarımadası’nda Erenköy’ü geçince yol üzerinde bir mekan. Şimdi oda kapasitesi de artırıldı. Deniz kenarında. Hatta 1990’lı yıllarda ilk kleftigoyu da burada tattım. Bugün yine aynı gözde olma durumunu sürdürüyor. Değişmedi Theresa Otel.

DENİZ DALGALARI VE HIŞIRTISI

Erenköy’den sonra Karpaz Marina’yı geçince yol üzerinde. Ülkedeki ilk yatırımlardan biri. İşletmecisi Erdoğan bey. Dillirga kökenli. Savaş sonrası Dillirga’dan göç ettirilip kuzeye gelen Erdoğan bey Karpaz’da ilk otel ve restorant işletmesini kuran kişi. Bugün Theresa otel ve restorantı işletmeye devam ediyor. Mekan deniz kenarında. Kayalar üzerinde. Denizin dalgalarının vurduğu kayalardaki o hışırtılı sesi dinleyerek yemeğinizi yerken de dinlenme şansınız olur. Sakin. Sessiz bir ortam ve deniz dalgalarının sesi. Mekan iç alanıın etrafı geniş cam ve sürmeli kapı. Denizi ve çevreyi çok iyi gözlemleyebilirsiniz. Dekor sade. Dış alanın farklı bir atmosferi vardır. Açık alan. Burada yaz veya kış mevsiminde alternatif yemek alma alanınız vardır.

MÖNÜ VE LEZZET

Theresa Otel restorantında spesiyal mönüler deniz ürünleridir. Ve mezeleri... Havaların değişken olduğu bu mevsimde yemeğimizi iç alanda aldık. Hava biraz serin. Loş ışıklar ile aydınlatılmış mekanda mönü siparişimizi serpme meze ve ana yemek olarak da balık verdik. Yemek servisi yapılana kadar aperitif olarak şarap siparişi verdik. Çankaya. 2015 yılına ait dry beyaz şarap. İçimi kolay ve deniz ürünleri ile uyumlu bir tat. İyi bir eş. Erdoğan bey bizimle ilgilendi. Giriş olarak serpme mezeler büyük bir tepsi içerisinde servis edildi. Acılı ezme, tahın, humus, cacık, pakla ezmesi (fava), patates kaynanmış, kereviz turşusu, bahçeden taze kesilmiş yeşillikler. Güzel ve serin akşamda yemeğe başladığımız girişleri takiben ara sıcak servisinde sipya ve karides ilave olarak devam etti. Standart mezeler ve standart ara sıcaklar ile giriş ve ara sıcakları tattık. Ve ana yemek olarak da orfo. Izgara edilmiş. Balıklar kıvamında ızgaralandı. Yağda pişirilmesi biraz ağır gelir diye ızgarayı tercih ettik. Yabancı misafirlerimiz ile birlikte gittik. Almanya’dan tatil için Kıbrıs’a geldiler. Meze ve ana yemeği çok beğendiler. Damak tadında hoş sohbet ortamında bir mönüyü tattık. Bu mönüye ödeyeceğiniz ücret kişi başına 75.00 TL. İçecek hariç. Erdoğan bey de zaman zaman yanımıza gelerek sohbetimize katıldı. Yolunuz Karpaz’a düşerse burada kısa bir yemek molası vererek yolunuza devam edebilirsiniz.

TEL: 0533 863 27 87 – 0533 866 82 33 – 0392 374 42 66-67

ADRES: ERENKÖY (KARPAZ MARİNA’YI GEÇTİKTEN SONRA)