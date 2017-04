The Macallan tanıtıldı

Hali hazırda Kıbrıs pazarında bulunan ve Ramadan Cemil İşletmeleri tarafından dağıtılmakta olan The Macallan Select Oak, Sienna, Estate Reserve, Whisky Makers Edition'dan oluşan The Macallan portföyüne Fine Oak 12 ve Fine Oak 15 de eklendi. Konuyla ilgili açıklama şu şekilde:

“Viski severlerin beğenisine sunulan The Macallan Fine Oak serisi, kalitesini, rengini ve tadını “en iyi üçlünün” bir araya gelmesiyle sağlıyor. İçinde şeri bekletilmiş İspanyol ve Amerikan meşesi fıçıları ile en iyi Amerikan burbonları bekletilmiş Amerikan meşesi fıçıları, Fine Oak serisine hayat veriyor. The Macallan’da tercih edilen en iyi İspanyol şeri fıçılarının yanına burbon fıçıların da eklenmesiyle, Fine Oak serisinde burbondan gelen aromalar daha fazla hissediliyor.

1824 yılında İskoçya Speyside’ın tam kalbinde kurulan The Macallan bugün en sofistike viskileri arasında yer alıyor. The Macallan en fazla aranan, koleksiyonerler tarafından en çok talep gören ve son olarak 2016 rakamlarına göre malt viski kategorisinde marka değeri en yüksek viski* olma özelliklerine sahip.

The Macallan’ın başarısının temelinde markanın karakterini borçlu olduğu ve taviz vermediği 6 temel nokta bulunuyor:

Ruhunu en iyi yansıtan kendi evi: 1700 yılında yerel halk tarafından elle oyulmuş kum taşlarından inşa edilmiş Easter Elchies Evi, The Macallan ruhunun en güzel örneğidir. 160 hektarlık bir alana yayılan The Macallan Malikanesi, doğayla uyum içerisinde üretim yapar ve doğal ortamıyla bir arada yaşamayı başarır.

Merak uyandıracak kadar küçük imbikleri: Kendini sürekli yenilemeyi başaran Macallan ruhuna fark edilir ölçüde zenginlik ve meyvemsi tat katar.

Sadece en iyi kısım fıçılanır: Son damıtım sürecinde seçilen sıvının sadece yüzde 16'lık kısmı meşe fıçılara girer. Bu yüzde 16, “en iyinin en iyisi”dir.

Olağanüstü meşe fıçıları: The Macallan, fıçılarının yapım, üretim ve bakım süreçlerine diğer bütün malt viskilerinden daha fazla kaynak ayrılır. The Macallan viskilerinin tadının neredeyse yüzde 80’i bu sıra dışı fıçılardan gelir.

Doğal rengi: The Macallan viskilerindeki zengin renk yelpazesi sadece sıra dışı meşe fıçılarına aittir.

The Macallan'ın kendisi: Üretim evinden, sürecine, tutkulu iş gücünden, dünyaya yayılan namına... The Macallan, böyle bir ustalığın ve inceliğin ürünüdür ve bu sebeple her yönden eşsizdir.”