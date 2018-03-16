“The Fashion Workshop” sergisi AKM'de

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (KIFSAD) “The Fashion Workshop” sergisi, 20 Mart Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlenen serginin açılışı saat 19.00’da olacak.

Sergi, 24 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, 21-23 Mart tarihleri arasında mesai saatleri içinde, 24 Mart’ta 13.00’e kadar yapılabilecek.

Sergi çalışmaları kapsamında, modacı Abdullah Öztoprak, Zerrin Akıncı ve Açelya Uluçay’a ait kreasyonlar, Hasan Hüseyin’in yöneticiliğinde farklı mekanlarda fotoğraflandı.

Sergide 94 fotoğraf yer alacak.