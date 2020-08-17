Thalassaemia Derneği ilgi bekliyor

Thalassaemia Derneği, pandemi sürecinden ciddi anlamda olumsuz etkilendiklerine işaret ederek, kan bankası stoklarının doldurulmasını talep etti. Dernek ayrıca Thalassaemia Merkezi’nin tadile edilmesi talebini yineledi.

Covid-19 risk grubundaki Thalassaemialıların, vakaların çoğalmaya başladığı bugünlerde izinli sayılması taleplerinin yanıtsız kaldığını vurgulayan dernek, zatürre aşısının henüz getirilmemesini de eleştirdi.

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